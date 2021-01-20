|
Трамп выступил с прощальным обращением: горжусь, что не начал новых войн
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Он, в частности, заявил, что первый за несколько десятилетий не начал новых войн.
45-й президент США отметил, что ему удалось избежать новых войн за время на посту.
"Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн", - сказал он.
Также Трамп отметил, что в результате "смелой дипломатии" удалось достигнуть ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.
"Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", - добавил он.
Кроме того, Трамп прокомментировал штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек.
"Все американцы пришли в ужас от штурма нашего Капитолия. Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", - сказал президент.
Относительно новой администрации Байдена, Трамп сказал, что "молится за ее успех".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Он, в частности, заявил, что первый за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)