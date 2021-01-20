Трамп выступил с прощальным обращением: горжусь, что не начал новых войн













45-й президент США отметил, что ему удалось избежать новых войн за время на посту.





"Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн", - сказал он.





Также Трамп отметил, что в результате "смелой дипломатии" удалось достигнуть ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.





"Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", - добавил он.





Кроме того, Трамп прокомментировал штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек.





"Все американцы пришли в ужас от штурма нашего Капитолия. Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", - сказал президент.





Относительно новой администрации Байдена, Трамп сказал, что "молится за ее успех".