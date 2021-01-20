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Тихановская выступит перед Совбезом ООН и обратит внимание на дело Лосика
20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Онлайн-встреча Совбеза ООН о свободе СМИ в Беларуси пройдет 22 января.
Встреча инициирована Членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США,
Она обратит внимание на дело Игоря Лосика, который
Также она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому
Светлана поднимет вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.
Выступить на встрече намерены и официальные представители Москвы и Минска. Об этом
Судьбой Игоря Лосика сильно обеспокоено и Народное Антикризисное Управление (НАУ) во главе с Павлом Латушко, которое обратилось к представительствам ЕС, США и Великобритании с просьбой использовать все доступные средства и свое влияние, чтобы спасти жизнь политзаключенному.
В обращении отмечается, что, основателю канала «Беларусь головного мозга» предъявлено уже три несправедливых уголовных обвинения по политическим статьям – в то время как против представителей силовых структур, несмотря на доказательства их вины, не заведено ни одного уголовного дела.
– Нелегитимная власть игнорирует угрозу жизни гражданина Беларуси и не допускает к Игорю независимых врачей. Все контакты Игоря с семьей, адвокатами, правозащитниками жестко ограничены, – говорится в заявлении НАУ.
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Онлайн-встреча Совбеза ООН о свободе СМИ в Беларуси пройдет 22 января.
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