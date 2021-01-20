Тихановская выступит перед Совбезом ООН и обратит внимание на дело Лосика

Источник материала: Салiдарнасць

Онлайн-встреча Совбеза ООН о свободе СМИ в Беларуси пройдет 22 января.

Встреча инициирована Членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской.

Она обратит внимание на дело Игоря Лосика, который голодает уже 37 день , журналистов Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова.

Также она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому судят Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко, – и поделится другими историями узников совести.

Светлана поднимет вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.

Выступить на встрече намерены и официальные представители Москвы и Минска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампостпреда РФ при ООН. Дмитрий Полянский назвал провокацией западных стран организацию новой встречи с Тихановской, так как темы Беларуси нет в повестке Совбеза.

Судьбой Игоря Лосика сильно обеспокоено и Народное Антикризисное Управление (НАУ) во главе с Павлом Латушко, которое обратилось к представительствам ЕС, США и Великобритании с просьбой использовать все доступные средства и свое влияние, чтобы спасти жизнь политзаключенному.

В обращении отмечается, что, основателю канала «Беларусь головного мозга» предъявлено уже три несправедливых уголовных обвинения по политическим статьям – в то время как против представителей силовых структур, несмотря на доказательства их вины, не заведено ни одного уголовного дела.

– Нелегитимная власть игнорирует угрозу жизни гражданина Беларуси и не допускает к Игорю независимых врачей. Все контакты Игоря с семьей, адвокатами, правозащитниками жестко ограничены, – говорится в заявлении НАУ.