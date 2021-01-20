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О расследовании про дворец Путина: «Шоу за стеклом»
20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о полнометражном фильме фонда Навального про, как заявляют авторы расследования, самый охраняемый в России объект. Сюжет за сутки посмотрело более 15,5 млн человек.
— Такого рода разоблачение посылает три сообщения. Первое — вот смотрите, как безобразно ведут себя элиты, воруют, обогащаются и наслаждаются жизнью в то время, когда на здравоохранение людям не хватает, — рассуждает Екатерина Шульман на
А третий тип сообщения адресован, пожалуй, главному герою и его ближайшему окружению. Для них это обозначает — рядом предатель, есть кто-то, кто сливает эту информацию про них.
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Накануне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального
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Политолог – о полнометражном фильме фонда Навального про самый охраняемый в России объект. Сюжет за сутки посмотрело более 15,5 млн человек.
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