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О расследовании про дворец Путина: «Шоу за стеклом»

20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о полнометражном фильме фонда Навального про, как заявляют авторы расследования, самый охраняемый в России объект. Сюжет за сутки посмотрело более 15,5 млн человек.

О расследовании про дворец Путина: «Шоу за стеклом»

— Такого рода разоблачение посылает три сообщения. Первое — вот смотрите, как безобразно ведут себя элиты, воруют, обогащаются и наслаждаются жизнью в то время, когда на здравоохранение людям не хватает, — рассуждает Екатерина Шульман на Эхе Москвы. — Второй тип обращения адресован самим элитам. Он состоит в следующем — вы на виду. Та информация, тот образ жизни, который вам кажется само собой разумеющимся — он становится виден широким народным массам. Вы — шоу за стеклом.

А третий тип сообщения адресован, пожалуй, главному герою и его ближайшему окружению. Для них это обозначает — рядом предатель, есть кто-то, кто сливает эту информацию про них.

***

Накануне Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального показал «главный путинский секрет» — его дворец в Геленджике: «Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект».

 
 
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Политолог – о полнометражном фильме фонда Навального про самый охраняемый в России объект. Сюжет за сутки посмотрело более 15,5 млн человек.
 
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