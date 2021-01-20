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Свадьба у Тиффани: младшая дочь Трампа выходит замуж за миллионера

20.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Младшая дочка 45-го президента США Дональда Трампа - Тиффани выходит замуж: ее избранником стал миллионер Майкл Булос.

В скором времени свадебные колокола прозвучат и для младшей наследницы Трампа, которую за глаза называют "гадким утенком" и все время сравнивают со старшей, успешной сестрой Иванкой. О неожиданной помолвке со своим бойфрендом девушка рассказала в последний день нахождения отца на посту президента.

О предстоящей свадьбе с миллионером, Тиффани Трамп рассказала своем в Instagram. Символичный снимок пары был сделан у одного из выходов Белого дома.

"Большая честь для меня - отмечать важные исторические события и вспоминать о самых радостных событиях, которые произошли в Белом доме. Включая мою помолвку с замечательным Майком! Я безумно счастлива и мне не терпится начать новую главу моей жизни", - подписала блондинка.

Некоторые поклонники посчитали, что объявление о помолвке - попытка отвлечь внимание публики от событий прошлых недель, а некоторые - желанием Тиффани утереть нос хейтерам.

О женихе известно мало: он на четыре года младше своей 27-летней невесты, его семья очень богата, а обручальное кольцо Тиффани сверкает бриллиантом в 13 карат. 

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