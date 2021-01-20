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Дочь Байдена пожаловалась на негостеприимное поведение Мелании Трамп

20.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь будущего президента США Джо Байдена - Эшли высказала свое недовольство в сторону некорректного поведения экс-первой леди США Мелании Трамп.

© Sputnik / Стрингер
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Как стало известно, миссис Трамп наотрез отказалась устроить экскурсионный тур по Белому дому для матери Эшли, будущей первой леди - Джилл Байден. Таким образом, Мелания нарушила 70-летнюю традицию, при которой супруга действующего президента перед его инаугурацией встречала жену нового лидера, показывала комнаты и вводила в курс дела.

Как сообщило издание Today, дочь Байденов поспешила высказаться о негостеприимном поведении Мелании Трамп: свои претензии она озвучила в телеэфире.

В беседе с ведущими телешоу Эшли подчеркнула, что экс-модель ни разу не попыталась связаться с ее матерью и предложить ей традиционную помощь.

 "Не думаю, что Дональд и Мелания вообще способны следовать традициям и придерживаться протокола. Это прискорбно", - отметила девушка, после чего подчеркнула, что это никак не задело ее семью.

Напомним, что инаугурация Байдена состоится 20 января, американский гимн на церемонии споет Леди Гага.

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Наследница будущего президента США дала откровенное интервью, в котором высказала все, что думает о семье Трампов и традициях.
 
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