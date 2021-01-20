Источник материала: Sputnik Беларусь

Тренер по дзюдо из Жодино Игорь Коперский занимается пирографией больше 40 лет. Декоративно-прикладному искусству он научился на школьных кружках по труду. Во времена СССР такое хобби было практически у всех мальчишек.

"Название искусства декоративно прикладного оно появилось совершенно недавно, ну может лет 20, а до этого считалось это выжигание по дереву и доске", - рассказывает пирографист Игорь Коперский.

В коллекции мастера разные сюжеты, мастер искусно "жжет" и пейзажи, и портреты известных личностей. К примеру, картины Александра Лукашенко в хоккейной форме и Владимира Путина в кимоно. Изображение российского лидера размером метр на метр мастер выжигал полгода.

Самые "удобные" материалы для пирографии, отмечает автор, сосна и береза. Дерево не желтеет, а трещины со временем почти не появляются. Для выжигания мастер использует приборы с маркировкой "Сделано в СССР", в его арсенале таких порядка 30 штук и все они рабочие.

За 40-летний творческий путь Игорь Коперский создал около 200 картин. Художник объясняет: на одну работу уходит порядка месяца или двух, ведь дело его трепетное. Сначала через копировальную бумагу аккуратно переносит на фанеру контуры изображения, лишь затем приступает к выжиганию.

По словам Коперского, пирографистов в Беларуси не так много. Год назад он открыл в Жодино единственную в стране, а может быть и мире, галерею пирографии и теперь регулярно там выставляется. Находится она, кстати, в том же здании, где мастер учит детей боевым искусствам. Помимо Жодино, его авторские выставки прошли в Минске, Могилеве, Гродно, Витебске, Солигорске, Молодечно и некоторых российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Твери. Уверяет, люди охотно идут посмотреть на картины, которые "нарисованы огнем".

Автор деревянных картин уверяет - у пирографии нет возрастного ценза, поэтому Коперский передает дело своим ученикам.

"Я вижу, что это исчезающий вид декоративно-прикладного искусства. Дети сидят в телефонах и поэтому мне хотелось, чтобы они отвлекались от этих телефонов, чтобы было проявление духовности, терпения, усидчивости, вот это дает искусство", - отмечает пирографист.

Свои работы мастер не только продает, но и дарит. Несколько картин Игорь презентовал известным людям, в их числе певец Александр Розенбаум и биатлонист Александр Тихонов.

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