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Гололедицу и снег прогнозируют синоптики на 20 января

20.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Пешеходам и автомобилистам предстоит вновь ощутить коварство погоды - градусы на термометрах будут расти, но синоптики обещают новую порцию снега и гололед.

YouTube / Минобороны России
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Днем в среду ожидается скачок температуры, сообщает Белгидромет.

С -15°С до +1°С потеплеет в Бресте. Возможен дождь и снег с порывами ветра до 14 метров в секунду. Обманчивой в сравнении с утренним морозом окажется и погода днем в Минске: от -18°С температура повысится до -8°С. К вечеру столицу накроет снегом, ожидается гололед.

Втер преимущественно южный, также прогреет Могилев и Гомель – до +1. Ниже всего температура останется в Витебске  до -10.°С. 

Геомагнитная обстановка ожидается устойчивой.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Установившиеся на минувшей неделе в Беларуси морозы начнут ослабевать, в середине дня ожидаются осадки.
 
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