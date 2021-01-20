Гололедицу и снег прогнозируют синоптики на 20 января

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Пешеходам и автомобилистам предстоит вновь ощутить коварство погоды - градусы на термометрах будут расти, но синоптики обещают новую порцию снега и гололед.

Днем в среду ожидается скачок температуры, сообщает Белгидромет.

С -15°С до +1°С потеплеет в Бресте. Возможен дождь и снег с порывами ветра до 14 метров в секунду. Обманчивой в сравнении с утренним морозом окажется и погода днем в Минске: от -18°С температура повысится до -8°С. К вечеру столицу накроет снегом, ожидается гололед.

Втер преимущественно южный, также прогреет Могилев и Гомель – до +1. Ниже всего температура останется в Витебске до -10.°С.

Геомагнитная обстановка ожидается устойчивой.

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