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Этна снова проснулась: извержение вулкана произошло на Сицилии - видео
20.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Самый высокий действующий вулкан Европы - Этна неожиданно стал извергаться, об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии, расположенный в столице Сицилии Катании.
Активность вулкана началась в ночь с 18 на 19 января: один из кратеров начал извергать два потока лавы, которые двинулись в разных направлениях. Извержение сопровождалось выбросом пепла, дыма, подземными толчками и инфразвуковым тремором.
Во вторник, по данным специалистов, активность Этны снизилась. Эксперты отметили, что контур вулкана не изменился, толчки ослабли, а вытекшая лава постепенно остывает. Кроме того, было замечено облако пепла, которое находится на высоте нескольких километров и движется в южном направлении.
Напомним, что Этна
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Вулкан неожиданно активизировался ночью, из-за стихии на острове властями было объявлено предупреждение.
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