Этна снова проснулась: извержение вулкана произошло на Сицилии - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Самый высокий действующий вулкан Европы - Этна неожиданно стал извергаться, об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии, расположенный в столице Сицилии Катании.

Активность вулкана началась в ночь с 18 на 19 января: один из кратеров начал извергать два потока лавы, которые двинулись в разных направлениях. Извержение сопровождалось выбросом пепла, дыма, подземными толчками и инфразвуковым тремором.

Во вторник, по данным специалистов, активность Этны снизилась. Эксперты отметили, что контур вулкана не изменился, толчки ослабли, а вытекшая лава постепенно остывает. Кроме того, было замечено облако пепла, которое находится на высоте нескольких километров и движется в южном направлении.

Напомним, что Этна периодически проявляется активность , благодаря этому ООН назвала ее вулканом десятилетия. В 1996 году Международной ассоциацией вулканологии и химии недр Земли было определено 16 вулканов, заслуживающих особого изучения ввиду того, что они представляют потенциальную опасность для людей. Эти вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения.

О том, как местные жители любят Этну, читайте здесь .

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