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«В Беларуси даже пастила в политике, если она бчб цвета». Левченко о том, что спорт должен быть вне политики

20.01.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несогласных с происходящим в Беларуси людей сажают в тюрьмы и репрессируют. На этом фоне проводить чемпионат мира по хоккею в Минске было нельзя. Такое мнение высказала белорусская баскетболистка Елена Левченко.

«В Беларуси даже пастила в политике, если она бчб цвета». Левченко о том, что спорт должен быть вне политики

Она согласна, что ЧМ-2012 белорусские организаторы «провели хорошо», потому что «хоккей — самый важный вид спорта в нашей стране».

«Думаю, его бы и в этот раз провели достойно. В стране нет денег, но нашли бы, одолжили, из бюджета взяли. Повторюсь: какое может быть зрелище, когда страшные вещи происходят в нашей стране? О каком турнире и празднике мы можем говорить? Есть проблема, и вы прекрасно ее видите. Люди не согласны с тем, что происходит. За это людей сажают в тюрьмы и репрессируют», — сказала Левченко в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым

Баскетболистка считает, что в Беларуси «спорт давным-давно в политике»: «Если спорт вне политики, за что я сидела тогда в тюрьме, почему репрессируются спортсмены? У нас даже пастила в политике, если она бело-красно-белого цвета. Мы все уже давно в политике. У нас чиновники заведуют олимпийским комитетом и Министерством спорта — как это спорт не политизирован? А слова про лишение хоккейных болельщиков зрелища… Опять же, оно разве возможно, когда происходят такие вещи в стране?»

 
Теги: Минск
 
 
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Несогласных с происходящим в Беларуси людей сажают в тюрьмы и репрессируют. На этом фоне проводить чемпионат мира по хоккею в Минске было нельзя. Такое мнение...
 
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