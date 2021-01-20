«В Беларуси даже пастила в политике, если она бчб цвета». Левченко о том, что спорт должен быть вне политики

Несогласных с происходящим в Беларуси людей сажают в тюрьмы и репрессируют. На этом фоне проводить чемпионат мира по хоккею в Минске было нельзя. Такое мнение высказала белорусская баскетболистка Елена Левченко.





Она согласна, что ЧМ-2012 белорусские организаторы «провели хорошо», потому что «хоккей — самый важный вид спорта в нашей стране».

«Думаю, его бы и в этот раз провели достойно. В стране нет денег, но нашли бы, одолжили, из бюджета взяли. Повторюсь: какое может быть зрелище, когда страшные вещи происходят в нашей стране? О каком турнире и празднике мы можем говорить? Есть проблема, и вы прекрасно ее видите. Люди не согласны с тем, что происходит. За это людей сажают в тюрьмы и репрессируют», — сказала Левченко в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым

Баскетболистка считает, что в Беларуси «спорт давным-давно в политике»: «Если спорт вне политики, за что я сидела тогда в тюрьме, почему репрессируются спортсмены? У нас даже пастила в политике, если она бело-красно-белого цвета. Мы все уже давно в политике. У нас чиновники заведуют олимпийским комитетом и Министерством спорта — как это спорт не политизирован? А слова про лишение хоккейных болельщиков зрелища… Опять же, оно разве возможно, когда происходят такие вещи в стране?»