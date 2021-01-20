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В Жлобине автобусный кондуктор сама рисует билеты — потому что может! Пассажиры в восторге
Источник материала: Onliner
Маленьким детям не полагается стандартных автобусных билетов. С этой несправедливостью уже довольно давно сражается безвестный кондуктор в Жлобине. Женщина просто выдает маленьким пассажирам самодельные билеты, взамен ничего не просит — ни славы, ни денег. Дети счастливы, родители — страшно завидуют.
— Это продолжается уже не первый месяц, — рассказывает жительница Жлобина Марианна, которая
Везет не только сыну Марианны, горожане хвастаются, что тоже получали такие билеты. Шанс есть на разных маршрутах — смотря куда направят этого кондуктора.
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Это не первый случай, когда белорусы совершают поступки без видимой выгоды — просто потому что могут.
Как-то пациент одной из гомельских больниц
Другой энтузиаст с лопатой
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