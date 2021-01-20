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В Жлобине автобусный кондуктор сама рисует билеты — потому что может! Пассажиры в восторге

20.01.2021 09:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Маленьким детям не полагается стандартных автобусных билетов. С этой несправедливостью уже довольно давно сражается безвестный кондуктор в Жлобине. Женщина просто выдает маленьким пассажирам самодельные билеты, взамен ничего не просит — ни славы, ни денег. Дети счастливы, родители — страшно завидуют.

— Это продолжается уже не первый месяц, — рассказывает жительница Жлобина Марианна, которая разместила фото «детского проездного» в Instagram. — Когда едем с сыном в садик, он уже заранее радуется, если видит эту женщину. Мне она продает обычный билет, а ему и другим детям — вот такие. Уж не знаю, сама их делает или ее дети помогают. С виду это обычная женщина, всегда улыбается, в хорошем настроении...

В Жлобине автобусный кондуктор сама рисует билеты — потому что может! Пассажиры в восторге

Везет не только сыну Марианны, горожане хвастаются, что тоже получали такие билеты. Шанс есть на разных маршрутах — смотря куда направят этого кондуктора.

Знаете ее? Выйдите на связь: na@onliner.by

Это не первый случай, когда белорусы совершают поступки без видимой выгоды — просто потому что могут.

Как-то пациент одной из гомельских больниц выложил под окнами учреждения огромный женский портрет из шишек.

В Жлобине автобусный кондуктор сама рисует билеты — потому что может! Пассажиры в восторге

Другой энтузиаст с лопатой выкопал важную надпись.

В Жлобине автобусный кондуктор сама рисует билеты — потому что может! Пассажиры в восторге

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Маленьким детям не полагается стандартных автобусных билетов. С этой несправедливостью уже довольно давно сражается безвестный кондуктор в Жлобине. Женщина...
 
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