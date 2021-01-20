В Жлобине автобусный кондуктор сама рисует билеты — потому что может! Пассажиры в восторге

Источник материала: Onliner

Маленьким детям не полагается стандартных автобусных билетов. С этой несправедливостью уже довольно давно сражается безвестный кондуктор в Жлобине. Женщина просто выдает маленьким пассажирам самодельные билеты, взамен ничего не просит — ни славы, ни денег. Дети счастливы, родители — страшно завидуют.

— Это продолжается уже не первый месяц, — рассказывает жительница Жлобина Марианна, которая разместила фото «детского проездного» в Instagram. — Когда едем с сыном в садик, он уже заранее радуется, если видит эту женщину. Мне она продает обычный билет, а ему и другим детям — вот такие. Уж не знаю, сама их делает или ее дети помогают. С виду это обычная женщина, всегда улыбается, в хорошем настроении...





Везет не только сыну Марианны, горожане хвастаются, что тоже получали такие билеты. Шанс есть на разных маршрутах — смотря куда направят этого кондуктора.

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