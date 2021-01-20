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Примерил «ноздри»: представлен необычный вариант круизера BMW R18

20.01.2021 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Kingston Custom хорошо известна в мире своими смелыми проектами по доработке двухколесной техники BMW. В этот раз немецкое ателье радикально трансформировало облик мотоцикла R18.


Главная особенность нового детища Kingston Custom — изготовленный вручную передний обтекатель в стиле ар-деко. Руль также был изготовлен специально для этого проекта, штатная выхлопная система была модифицирована, а сиденье водителя взято из ассортимента универсальных мотоаксессуаров.



Указатели поворотов заменены на индикаторы Kellermann, они вместе со светодиодной фарой головного света интегрированы в передний обтекатель. Рама, подвески, колеса, большой оппозитный мотор и топливный бак остались оригинальными.


В портфолио Kingston Custom имеется уже 17 кастомов на основе мотоциклов BMW, но проект на базе R18 стал для компании уникальным опытом. «Этот кастом, наверное, самый впечатляющий за всю мою карьеру, мое главное творение», — отметил Дирк Олеркинг, основатель и руководитель Kingston Custom.

 
 
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Компания Kingston Custom хорошо известна в мире своими смелыми проектами по доработке двухколесной техники BMW. В этот раз немецкое ателье радикально трансформировало...
 
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