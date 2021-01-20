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Правительство Испании объявило Мадрид "зоной катастрофы"

20.01.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кабинет министров Испании признал во вторник, 19 января, что необычные для Мадрида снегопады и низкие температуры, нанесли столице "огромный ущерб".

В постановлении правительства отмечается, что потери, понесенные городом, диктуют необходимость объявить Мадрид "зоной катастрофы" и выделить из госбюджета необходимые средства для преодоления последствий стихийного бедствия. Объем убытков, как отмечается в документе, будет уточняться, поскольку очистные и другие работы еще не завершены, передает DW.

Как отмечает испанская метеослужбы, аналогичных снегопадов - до 80 сантиметров - в Мадриде в последние 100 лет не наблюдалось, как и последовавших за ними температур - до минус 12 градусов. Снежные заносы и гололедица парализовали движение на дорогах, вызвали многочисленные аварии - большинство испанцев не владеют навыками вождения в подобных условиях. Хотя официальное число пострадавших на дорогах пока не приводится, городская службы скорой помощи сообщила DW о сотнях жителей Мадрида - автомобилистов и пешеходов, которые были доставлены в последние дни с разного рода травмами.

В соответствии с опубликованными в печати предварительными данными столичной мэрии, торговля и сфера общественного питания потеряли почти 100 млн. евро. Их работа была парализована на целую неделю. Убытки остановившегося городского транспорта оцениваются в 30 млн, а ущерб жилому фонду - в 75 млн. Ремонт дорожного хозяйства обойдет в 110 млн. Пострадало примерно 700 тыс. деревьев - на улицах и в парках. Считается, что на восстановление зеленых насаждений уйдет не менее 97 млн. Крупные суммы пошли на очистку города. Общий ущерб, по оценке мэрии, составит не менее 1,4 млрд. евро.

 
 
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Кабинет министров Испании признал во вторник, 19 января, что необычные для Мадрида снегопады и низкие температуры, нанесли столице "огромный ущерб".
 
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