Власти России хотят повысить утильсбор на автомобили на 25%

Источник материала: АФН

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства о повышении утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики на 25%.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов, передает РБК.

Базовая ставка для легковушек увеличится с 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб., а для грузовых машин — со 150 тыс. руб. до 187,5 тыс. руб. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, утильсбор на новые машины, ввозимые в Россию физлицами для личного пользования, составит не более 4,5 тыс. руб. Для подержанных авто ставка не будет превышать 6,5 тыс. руб.

«Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса», — говорится в пояснительной записке к документу.

Деньги, полученные от увеличения утильсбора, Минпромторг планирует направить на льготные автокредиты и лизинг, а также скидку на газомоторную технику.

Последний раз утильсбор повышали 1 января 2020 года. Тогда в зависимости от объема двигателя легковушек рост ставки составлял от 46 до 145%. Для грузовиков от 12 до 20 т утильсбор повысился на 18,6%.

Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда заявлял, что увеличение утильсбора не приведет к значительному росту цен на иномарки, на стоимость отечественных машин и вовсе не должна измениться, поскольку в отношении российских производителей действуют меры господдержки.

Тем не менее в феврале 2020 года эксперты сообщали, что именно повышение утильсбора стало ключевым фактором подорожания автомобилей. Также сказались увеличение НДС с 18 до 20%, инфляция и колебание курса рубля.