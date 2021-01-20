|
В Беларуси расширен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами
Источник материала: АФН
Правительство Беларуси расширило утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года.
Согласно постановлению Совмина №22 от 18 января 2021 года перечень дополнен такими позициями, как субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы); колбаса полукопченая, варено-копченая; маргарин; крупа перловая; свежий чеснок; свежий перец сладкий; бумажные салфетки.
Всего в обновленном перечне 33 позиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси расширило утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)