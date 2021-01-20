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Православный священник и студентки медуниверситета начали голодовки солидарности с Игорем Лосиком

20.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Священник из Минска Владислав Богомольников с 19 января объявил о своей голодовке. На такой шаг мужчина решился, чтобы выразить свою солидарность с политзаключенным Игорем Лосиком, администратором телеграм-канала «Беларусь головного мозга».

Православный священник и студентки медуниверситета начали голодовки солидарности с Игорем Лосиком
Жена и дочь политзаключенного Лосика. Фото Белсат.
Лосик голодает уже больше месяца — с 15 декабря 2020 года, пишет Tut.by

Владислав прислал в редакцию письмо, в котором разъясняет мотивы своего поступка. Приводим его текст с небольшими сокращениями.

«Я, Владислав Богомольников, присоединяюсь к голодовке Игоря Лосика.

Планирую продолжать, пока голодовку продолжает Игорь. Если случится непоправимое, я постараюсь продержаться столько же дней, сколько продержался он.

Надеюсь, что до этого не дойдет и ему заменят меру пресечения на домашний арест. Или он сам откажется от задумки, если узнает, что теперь речь идет не только о его собственном здоровье.

У меня есть личные политические взгляды, но сейчас я о них не говорю. Мне кажется, что Игорь совершает ошибку. Его жест могли бы оценить, но не в руководстве нашей страны. Возможно, я ошибаюсь. Но их действия убедили бы меня скорее, чем слова.

Я уверен, что абсолютно все люди могут меняться. И тот чиновник, от кого сейчас зависит жизнь Игоря Лосика, может взять на себя ответственность за его жизнь или уйти с поста, чтобы не брать ответственность за другой вариант. И перед тем, кто его сменит, будет стоять тот же выбор.


Священник из Минска Владислав Богомольников.

Сегодня я написал Игорю письмо. Не буду отговаривать его, но сообщу о своем решении. Пусть он поступит, как посчитает нужным.

У меня нет каких-то достижений, чтобы говорить, что я нужен обществу или государству. Вместо меня мог бы вызываться более достойный, но его нет, а прошел целый месяц.

У меня тоже есть дочь, как у Игоря, только почти взрослая. И я потерял своего отца в детстве. А сегодня, если бы пришлось выбирать, станет ли мой отец героем, так, чтобы хоть памятник и улица в его честь, или же останется жив — я выбрал бы второе. Уверен, нет большей ответственности, чем ответственность перед своим ребенком. Это единственный человек, который появился в мире по нашей собственной воле.


Я тоже рискую, но могу рассчитывать, что человек, от которого зависит исход дела, вовремя остановится. А Игорю Лосику не на что рассчитывать, властям, похоже, безразлично, что с ним станет.

Слышал, что письма сейчас не доходят, но такое письмо должно дойти, это в интересах всех сторон.

Убеждать Игоря исходя из соображений собственного благополучия не стану, потому что сам на его месте на это не согласился бы».

Позже стало известно, что голодовку солидарности с политзаключенным Лосиком начали также две студентки Белорусского государственного медицинского университета: Маргарита Трофимович и Элеонора Арзуманян.
 
Теги: Минск
 
 
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Священник из Минска Владислав Богомольников с 19 января объявил о своей голодовке. На такой шаг мужчина решился, чтобы выразить свою солидарность с...
 
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