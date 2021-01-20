Жители Фаниполя провели ночь без отопления в домах: «Кто с детками замерзает — пишите»

Источник материала: Салiдарнасць

В городе до сих пор не у всех есть отопление: «Как думаете, стоит ли выставить претензию ЖКХ, чтобы возместили работу обогревателей?»





На Крещенье днем в городе Фаниполь Джержинского района Минской области пропало отопление и вода. Об этом сообщали жители в местных телеграм-каналах .

Причиной стало аварийное отключение единственной в городе котельной из-за прорыва теплосети. Об этом сообщило УП «Дзержинское ЖКХ», передает телеграм-канал «Фаниполь.Бай».

После 20 часов, сообщал канал, прорыв был обнаружен и начались работы по устранению. Около 23 часов во вторник ЖКХ сообщило об устранении аварии. В некоторых домах действительно начали прогреваться батареи.

Но еще и сегодня в местных чатах люди сообщают о том, что у них, хоть и включили воду, но отопления нет.

Солидарные жители предлагают друг другу электрообогреватели и приглашают семьи с маленькими детьми в гости до устранения проблемы:

— Могу привезти парочку бытовых электрообогревателей. Надо кому?

— Если кто с детками маленькими замерзает, — пишите, есть в квартире свободная комната с диваном и отоплением. По Брестской 1, с детьми можем приютить.

А еще жители Фаниполя задумываются над оплатой за электроэнергию: «Как думаете, стоит ли выставить претензию ЖКХ, чтобы возместили работу обогревателей?»