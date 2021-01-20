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Лукашенко посетил любимую баню и окунулся в прорубь под лай шпица
20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Пул первого» продолжил выкладывать видео с вечернего времяпровождения главы государства.
На Крещение тот посетил «любимую баню», которая находится в лесу.
Попарившись, Александр Лукашенко под лай шпица окунулся в прорубь.
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«Пул первого» продолжил выкладывать видео с вечернего времяпровождения главы государства.
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