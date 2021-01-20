Лукашенко посетил любимую баню и окунулся в прорубь под лай шпица

Источник материала: Салiдарнасць

«Пул первого» продолжил выкладывать видео с вечернего времяпровождения главы государства.





На Крещение тот посетил «любимую баню», которая находится в лесу.

Попарившись, Александр Лукашенко под лай шпица окунулся в прорубь.

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Выйдя из ледяной воды, он попросил Господа «дать покой Филарету» и долгой жизни «отцу Федору, что рубашку сшил». Возможно, Лукашенко подразумевал приближенного к нему священника Федора Повного.

Ранее «Пул первого» продемонстрировал, как глава Беларуси колол дрова и пытался напоить крещенской водой шпица . Кроме этих двоих в кадр никто больше не попал.