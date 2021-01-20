В Европе придумали гендерно-нейтральные игральные карты

Источник материала: Tut.by

В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные карты без валетов, королей и королев. По мнению Инди Меллинк, которая изобрела концепцию такой колоды, игра создает неравенство, так как в ней король ценнее, чем королева. Об этом пишет lenta.ru.



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23-летняя выпускница специальности «Судебная психология» решила заменить эти карты бронзовыми, серебряными и золотыми символами, соответственно. «Если у нас есть такая иерархия, что король стоит больше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто еще один способ сказать: „Эй, ты менее важен“», — пояснила девушка.

За месяц Меллинк удалось реализовать 1500 колод. Их раскупили жители Бельгии, Германии, Франции и США.

Глава нидерландской федерации бриджа Берит Ван Доббенбург отметил, что такое нововведение вряд ли быстро приживется, потому что под него придется изменять правила карточных игр. При этом он одобрил идею Меллинк.