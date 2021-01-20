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Молодая вдова Грачевского резко высказалась о похоронах возлюбленного
20.01.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского обратилась к фолловерам в Instagram: резкое высказывание Екатерины Белоцерковской обсуждают в сети.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Смерть Грачевского стала страшным ударом для его супруги. Актриса написала
Молодая вдова опубликовала новую Stories в Instagram, касающуюся прошедших похорон Грачевского: в своей записи Белоцерковская ответила подписчикам в резкой и даже агрессивной форме.
Актриса заявила, что не ждала помощи в организации траурной церемонии и попросила не трогать ее семью.
В то же время, в другом посте она ответила, что обратилась за помощью из-за места на кладбище, но также смогла найти выход из трудной ситуации без вмешательства других людей.
Звезда "Жизнь здорово"Елена Малышева также высказалась о смерти коллеги и дала
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Агрессивный ответ, который последняя избранница худрука "Ералаша" адресовала всем подписчикам, был опубликован в Stories Instagram.
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