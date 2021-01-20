ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молодая вдова Грачевского резко высказалась о похоронах возлюбленного

20.01.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского обратилась к фолловерам в Instagram: резкое высказывание Екатерины Белоцерковской обсуждают в сети.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Молодая вдова Грачевского показала редкий снимок с режиссером

Смерть Грачевского стала страшным ударом для его супруги. Актриса написала прощальное послание мужу, а после перестала есть и спать от горя. Прощание с режиссером, жизнь которого прервалась из-за осложнений после COVID-19, состоялось на Троекуровском кладбище.

Молодая вдова опубликовала новую Stories в Instagram, касающуюся прошедших похорон Грачевского: в своей записи Белоцерковская ответила подписчикам в резкой и даже агрессивной форме.

Актриса заявила, что не ждала помощи в организации траурной церемонии и попросила не трогать ее семью.

В то же время, в другом посте она ответила, что обратилась за помощью из-за места на кладбище, но также смогла найти выход из трудной ситуации без вмешательства других людей.

Звезда "Жизнь здорово"Елена Малышева также высказалась о смерти коллеги и дала анти-ковидный совет.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агрессивный ответ, который последняя избранница худрука "Ералаша" адресовала всем подписчикам, был опубликован в Stories Instagram.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Европе придумали гендерно-нейтральные игральные карты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by