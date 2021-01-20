Молодая вдова Грачевского резко высказалась о похоронах возлюбленного

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского обратилась к фолловерам в Instagram: резкое высказывание Екатерины Белоцерковской обсуждают в сети.

Смерть Грачевского стала страшным ударом для его супруги. Актриса написала прощальное послание мужу, а после перестала есть и спать от горя. Прощание с режиссером , жизнь которого прервалась из-за осложнений после COVID-19, состоялось на Троекуровском кладбище.

Молодая вдова опубликовала новую Stories в Instagram, касающуюся прошедших похорон Грачевского: в своей записи Белоцерковская ответила подписчикам в резкой и даже агрессивной форме.

Актриса заявила, что не ждала помощи в организации траурной церемонии и попросила не трогать ее семью.

В то же время, в другом посте она ответила, что обратилась за помощью из-за места на кладбище, но также смогла найти выход из трудной ситуации без вмешательства других людей.

Звезда "Жизнь здорово"Елена Малышева также высказалась о смерти коллеги и дала анти-ковидный совет .

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