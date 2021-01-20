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Стали известны способы слежки через смартфон

20.01.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стали известны способы слежки через смартфон
Иллюстративное фото
Способы такой деятельности можно разделить на нелегальные и легальные. Например, с помощью специальных приложений своего ребенка могут контролировать родители.

«Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы», —
рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов изданию «Российская газета».


Специалист отметил, что смартфон может предоставить очень много информации, в том числе о посещении тех или иных мест. Вопрос заключается в том, владеет ли данной информацией рекламодатель, который настроит таргетированную рекламу, или использующий данные в своих целях злоумышленник.

Куканов подчеркнул, что опасность могут представлять вирусы, установить на телефон которые можно случайно под видом безобидной программы. Получив определенные разрешения они могут красть персональные и платежные данные или выполнять роль шпионов, пояснил специалист.
 
 
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