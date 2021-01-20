Источник материала: UDF



Иллюстративное фото



рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов изданию «Российская газета» . «Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы», —рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачестваизданию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стали известны способы слежки через смартфон Для слежки не нужны специализированные знания и навыки.

Специалист отметил, что смартфон может предоставить очень много информации, в том числе о посещении тех или иных мест. Вопрос заключается в том, владеет ли данной информацией рекламодатель, который настроит таргетированную рекламу, или использующий данные в своих целях злоумышленник.Куканов подчеркнул, что опасность могут представлять вирусы, установить на телефон которые можно случайно под видом безобидной программы. Получив определенные разрешения они могут красть персональные и платежные данные или выполнять роль шпионов, пояснил специалист.