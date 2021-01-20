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Вот как выглядит первая часть ссылки — «\\. \ Globalroot \ device \».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появилась опасная ссылка, которая ломает компьютеры на Windows 10 Будьте осторожны, если кто-то предложит вам открыть странную ссылку на компьютере.

Автор сайта Toms Guideэто на одном из своих компьютеров — он сначала несколько раз просто перезагрузился, а потом перешел в режим восстановления системы, который тоже ни к чему не привел. Так что экспериментировать со своими компьютерами не стоит.Мы не будем публиковать полную ссылку, чтобы люди не использовали ее для шуток над знакомыми, так можно нанести большой вред.Если кто-то вам скинет что-то подобное и предложит открыть, лучше это не делать.С чем именно связана эта ошибка — неизвестно. Понятен пока только принцип, что браузер пытается обратиться не к веб-странице, а файлу внутри системы Windows 10. На каком-то из этапов обращения к файловой системе компьютера возникает ошибка и он уходит в бесконечную перезагрузку. Проблема актуальна для Windows 10 версии 1709 и всех предыдущих.Microsoft уже знает об уязвимости и работает над ее устранением. Но на момент публикации патча с исправлением ошибки еще нет, к тому же она будет актуальна для компьютеров со старыми версиями Windows 10 — это еще одна причина следить за обновлениями безопасности системы.