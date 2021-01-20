В Беларуси ищут новые стимулирующие меры для покупки электромобилей

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О чем речь?

«Предусматривается целый комплекс стимулирующих мер. Для науки это включение разработок в госпрограммы. Будут госзакупки, налоговые льготы для приобретения и целый ряд других мер», - так прокомментировал Владимир Гусаков проект комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, которая рассматривается на заседании Президиума Совмина.

«Сегодня у нас имеется только легкового электротранспорта 1600 единиц. Полагаем, что в ближайшие годы это будут уже не тысячи, а десятки тысяч», - добавил глава НАН. По его словам, в этом плане страна будет ориентироваться на европейские государства, в том числе Норвегию, где доля электромобилей в продажах превысила 50%.

А как в Норвегии?

Еще одна задача в Беларуси: увеличить долю общественного электротранспорта до 30% к 2025 году

«Сегодня никого не нужно убеждать в том, что развитие электротранспорта - это современная тенденция, от которой нельзя уйти, она входит в нашу жизнь. Для нашей страны это актуально еще и в силу ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС», - сказал премьер-министр Роман Головченко.

«Необходимо выработать и принять системные решения по развитию всей сферы электротранспорта по наиболее востребованным направлениям его развития. Программа должны быть действительно комплексной - от научных исследований и разработок до стимулирующих мер по производству, приобретению и эксплуатации электротранспорта. То есть она должна быть «сквозной" и затрагивать фактически все сферы, так или иначе связанные с электротранспортом», - поручил Роман Головченко.

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В программе также проработают, как утилизировать электромобили. Отдельным вопросом будет развитие зарядных станций,БЕЛТА.В 2020 году доля рынка электромобилей в Норвегии составила 54% - из 141 412 проданных новых автомобилей, 76 789 были полностью электическими. Отметим, население Норвегии - чуть более 5 млн. человек. Для стимуляции продаж электромобилей, в Норвегии отменили огромные пошлины на импорт электрокаров и налоги, одновременно ввели всевозможные льготы - дороги и паромы бесплатны, можно ездить по автобусным полосам и так далее.Для сравнения, в Беларуси в 2020 году купили 53 537 новых автомобилей. Новые электромобили и вовсе можно пересчитать «по пальцам»: BMW i3 - 4 штуки, Jaguar I-Pace - 3 штуки, Zotye - 9 штук.На заседании Президиума Совмина было также озвуено, что долю общественного электротранспорта в Беларуси к 2025 году хотят увеличить до 30%.Проект программы развития электротранспорта разработала Национальная академия наук вместе с другими заинтересованными. По словам главы правительства, проект программы «рождался непросто», до сих пор имеются разногласия.В первую очередь, они связаны с позицией облисполкомов по закупке электротранспорта, который будет создан по программе, для обновления подвижного состава городского общественного транспорта. Вопросы есть и у Министерства жилищно-коммунального хозяйства насчет утилизации отработавших аккумуляторных батарей.