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Мировые цены на нефть вновь пошли в рост
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают оставаться на приличных для последних месяцев позициях.
Так, по данным электронных торгов на 09:15 по минскому времени эталонные марки торгуются на следующих отметках:
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Мировые цены на «черное золото» продолжают оставаться на приличных для последних месяцев позициях.
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