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Мировые цены на нефть вновь пошли в рост

20.01.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» продолжают оставаться на приличных для последних месяцев позициях.

Мировые цены на нефть вновь пошли в рост

Так, по данным электронных торгов на 09:15 по минскому времени эталонные марки торгуются на следующих отметках:

  • Brent — 56,26 доллара за баррель (+0,64%);
  • WTI — 53,37 доллара за баррель (+0,74%).
 
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Мировые цены на «черное золото» продолжают оставаться на приличных для последних месяцев позициях.
 
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