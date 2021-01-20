Водители показали, что происходит на М1: аварии и постоянные сработки ABS, а визуально чистая и сухая дорога (видео)

Источник материала: Onliner

Мороз держится, водителей призывают проявлять осторожность на дорогах и предупреждают о возможном образовании гололедицы. Наш читатель с ником al.deamon вчера видел последствия двух серьезных аварий на коротком участке трассы М1 (Брест — Минск — граница России).

— Трасса М1, 453—455 км, два ДТП. В сторону Минска — авто в кювете, в московском направлении — две фуры, попутное столкновение. Дорога сейчас очень скользкая, будьте внимательны, — рассказал автор видео.

В результате аварии с автопоездами была пробита часть разделительного ограждения. Одну фуру развернуло, другая частично съехала в кювет. На месте происшествия уже находились сотрудники Госавтоинспекции.

Авария с легковым авто произошла неподалеку. Машина оказалась в кювете, других участников ДТП не было видно. Как минимум двое водителей остановились рядом, вероятно для оказания помощи.

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О состоянии трассы М1 наш читатель al.deamon рассказал корреспонденту Onliner подробнее.

— Дорога стала скользкой примерно со съезда на Витебск и была такой практически до Минска. Каких-то знаков, ограничивающих скорость, не было. Один раз встретились снегоуборщики, но даже после их прохода поверхность оставалась скользкой. Любое более-менее энергичное торможение заканчивалось стрекотом ABS, и машину начинало носить по трассе, — говорит водитель. — Периодически отключался «круиз» из-за сработок ESP. Авто комфортно шло на скорости до 90—100 км/ч при условии равномерного движения без перестроения и прочего, но на открытых участках дороги иногда сносило в соседнюю полосу боковым ветром.

При этом, как отметил читатель, визуально было очень трудно догадаться, что на дороге скользко.

— Самое обидное, что дорога казалась чистой и сухой: мороз был около 12 градусов — ничто не намекало на гололедицу, — рассказал он. — На видео видно, что в обоих случаях ДТП случились на закруглении дороги на выходе из закругления. Видимо, это и стало ключевым фактором: машины вынесло на внешний радиус. В первом случае фура зацепила отбойник и ударила в соседнюю фуру, во втором — легковое авто вылетело с дороги.

Видео с последствиями столкновения двух автопоездов также разместил на нашем форуме пользователь с ником sergey8444.

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