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Netflix рапортует о 200 миллионах подписчиков

20.01.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Netflix сообщила, что 2020 год ей удалось закончить с более чем 200 млн подписчиков своего стримингового сервиса. Теперь она генерирует больше денег, чем нужно сервису, а значит ему не придется занимать средства для поддержки своей стратегии роста. Это отразилось на акциях компании — они взлетели на 12%.

В последнем квартале 2020 года сервис привлек 8,5 млн новых подписчиков. По итогам года их было 203,6 млн. Рекордному росту способствовали пандемия, локальные локдауны, растущий спрос на международных рынках.

В 2021 году расти будет сложнее. Некоторое насыщение наблюдается в США. К тому же конкуренты наконец просыпаются. Disney Plus разродился сериалом «ВандаВижен» про супергероев Marvel. А HBO Max собирается выпускать фильмы WarnerMedia в один день с театральным релизом.

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Компания Netflix сообщила, что 2020 год ей удалось закончить с более чем 200 млн подписчиков своего стримингового сервиса. Теперь она генерирует больше денег, чем нужно...
 
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