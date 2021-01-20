Netflix рапортует о 200 миллионах подписчиков

Источник материала: Onliner

Компания Netflix сообщила, что 2020 год ей удалось закончить с более чем 200 млн подписчиков своего стримингового сервиса. Теперь она генерирует больше денег, чем нужно сервису, а значит ему не придется занимать средства для поддержки своей стратегии роста. Это отразилось на акциях компании — они взлетели на 12%.

В последнем квартале 2020 года сервис привлек 8,5 млн новых подписчиков. По итогам года их было 203,6 млн. Рекордному росту способствовали пандемия, локальные локдауны, растущий спрос на международных рынках.

В 2021 году расти будет сложнее. Некоторое насыщение наблюдается в США. К тому же конкуренты наконец просыпаются. Disney Plus разродился сериалом «ВандаВижен» про супергероев Marvel. А HBO Max собирается выпускать фильмы WarnerMedia в один день с театральным релизом.