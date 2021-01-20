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В США 12 бойцов Нацгвардии отстранены от службы на инаугурации

20.01.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В результате проверки 12 бойцов Национальной гвардии США отстранены от несения службы во время инаугурации Джо Байдена.

Причиной отстранения двоих военнослужащих стали "неподобающие комментарии или твиты", заявил во вторник, 19 января, командующий Нацгвардией США генерал Дэниел Хокансон. По информации телеканала Fox, они принадлежали к праворадикальным кругам или распространяли экстремистские взгляды в соцсетях, передает DW.

В отношении 10 бойцов говорится, что они не прошли проверку ФБР. По словам Хокансона, они были отстранены по причинам, не связанным с обеспечением безопасности во время инаугурации. Остается неясным, будут ли к военнослужащим применены дисциплинарные взыскания.

В связи с нападением сторонников Дональда Трампа на Капитолий 6 января, инаугурация Джо Байдена будет проходить с усиленными мерами безопасности. Для обеспечения порядка в Вашингтон стянуто 25 тысяч бойцов Нацгвардии США.

 
 
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В результате проверки 12 бойцов Национальной гвардии США отстранены от несения службы во время инаугурации Джо Байдена.
 
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