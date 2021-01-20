|
Гродненские депутаты снизили курортный сбор. Сколько он теперь?
Источник материала: Партизан
Гродненский городской Совет депутатов решил снизить ставку курортного сбора — с 5% до 3%, сообщает
Гродно стал первым городом в стране, где местные депутаты пошли на снижение ставки курортного сбора. Согласно Налоговому кодексу Беларуси, ставки курортного сбора устанавливаются в зависимости от вида санаторно-курортной и оздоровительной организации и не могут превышать 5%. По решению гродненских депутатов ее размер составляет 3%.
Что такое курортный сбор?
Курортный сбор существует в Беларуси с 1997 года. Его платят отдыхающие в случае проживания не менее суток в санаторно-курортных организациях, профилакториях, оздоровительных и образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных и спортивных лагерях, домах и базах отдыха, пансионатах.
Если человек направляется на оздоровление и санаторно-курортное лечение за счет средств государственного социального страхования, республиканского бюджета или в рамках страховых выплат, доплачивать не нужно.
Если же отдыхающий частично оплачивает путевку, он обязан взять на себя и часть курортного сбора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский городской Совет депутатов решил снизить ставку курортного сбора — с 5% до 3%, сообщает «Вечерний Гродно». Об этом говорится в соответствующем решении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)