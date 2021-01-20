В Минске Land Rover налетел на троллейбус, погиб водитель легковушки





"Еврорадио" . Как сообщает в Telegram пресс-служба столичной ГАИ, ДТП произошло вечером во вторник на Орловской улице в момент, когда троллейбус находился на остановке общественного транспорта, выходили и заходили пассажиры, передает





Водитель автомобиля получил травмы, его пытались спасти медики, но мужчина скончался. Предполагается, что водитель легковушки мог находиться в состоянии наркотического опьянения.