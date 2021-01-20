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В Минске Land Rover налетел на троллейбус, погиб водитель легковушки

20.01.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске Land Rover налетел на троллейбус, погиб 35-летний водитель легковушки.


На месте ДТП / @gaiminsk

Как сообщает в Telegram пресс-служба столичной ГАИ, ДТП произошло вечером во вторник на Орловской улице в момент, когда троллейбус находился на остановке общественного транспорта, выходили и заходили пассажиры, передает "Еврорадио".

Водитель автомобиля получил травмы, его пытались спасти медики, но мужчина скончался. Предполагается, что водитель легковушки мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске Land Rover налетел на троллейбус, погиб 35-летний водитель легковушки.
 
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