Российский драматург: «Это мы в коме»

Источник материала: Салiдарнасць

Валерий Печейкин — о деятельном герое современной России.

— Друг спросил, не завидую ли я Путину. Я сказал, что завидую. Но не Путину — Навальному, — пишет драматург Гоголю-центра. — Я сегодня едва нашел силы, чтобы вынести мусор. Стоял, смотрел на снег и думал: только представьте, что такое быть отравленным, лежать в коме, потом дышать через трубку, вспоминать, как тебя зовут и как завязывать шнурки. Потом едва придешь в сознание — к тебе пришла Меркель, потом журналисты, потом Дудь.

Потом выпускаешь расследование о своем убийстве, потом — звонишь отмывателю убийц. И все время: звонки, скайпы, сценарии. Нет, мало: давайте запишем еще 2 -х часовое расследование про дворец Путина . А что потом? Потом я вернусь в Россию, сяду в изолятор.





Фото @evgenyfeldman

В школе мы изучали маленького человека, лишнего человека, несвоевременного человека. А деятельного человека не изучали. Потому что нечего было изучать. Ну, был Штольц, немец. А еще?.. (Звук тикающих часов.) Чичиков? Положительный герой всегда лежит на диване или висит в петле. Отрицательный — крутится, как бл*дь в кальянной вокруг шеста.

Навальный человек, которого мало смотреть — его надо изучать. И учиться у него работать, даже когда дышишь через трубку.

Это мы в коме — вот тебе расследование, вот тебе "умное голосование", вот имена кандидатов, вот имена жуликов, а вот я Алексей Навальный сижу в изоляторе.

Навальный так вдохновил, что захотелось пойти и второй раз вынести мусор. Эх, уже выбросил!..

Ну ничего — будет еще целый день.