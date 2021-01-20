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Российский драматург: «Это мы в коме»
20.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Валерий Печейкин — о деятельном герое современной России.
— Друг спросил, не завидую ли я Путину. Я сказал, что завидую. Но не Путину — Навальному, —
Потом выпускаешь расследование о своем убийстве, потом — звонишь отмывателю убийц. И все время: звонки, скайпы, сценарии. Нет, мало: давайте запишем еще 2
Фото @evgenyfeldman
В школе мы изучали маленького человека, лишнего человека, несвоевременного человека. А деятельного человека не изучали. Потому что нечего было изучать. Ну, был Штольц, немец. А еще?.. (Звук тикающих часов.) Чичиков? Положительный герой всегда лежит на диване или висит в петле. Отрицательный — крутится, как бл*дь в кальянной вокруг шеста.
Навальный человек, которого мало смотреть — его надо изучать. И учиться у него работать, даже когда дышишь через трубку.
Это мы в коме — вот тебе расследование, вот тебе "умное голосование", вот имена кандидатов, вот имена жуликов, а вот я Алексей Навальный сижу в изоляторе.
Навальный так вдохновил, что захотелось пойти и второй раз вынести мусор. Эх, уже выбросил!..
Ну ничего — будет еще целый день.
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Валерий Печейкин — о деятельном герое современной России.
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