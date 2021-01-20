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Dolce vita: дворец Путина имеет подозрительно много общего с виллой Берлускони
Источник материала: Хартия'97
Dolce vita: дворец Путина имеет подозрительно много общего с виллой Берлускони
Случайно ли совпадение?
Вчера Фонд борьбы с коррупцией опубликовал строительные планы и фотографии интерьеров
Экс-премьер Сильвио Берлускони, который на протяжении всей своей карьеры был в центре скандалов из-за коррупции и связей с мафией, был также символом чрезмерной тяги к dolce vita, чему даже был посвящен знаменитый фильм Паоло Соррентино «Лоро». И все же даже его вилла блекнет на фоне дворца Путина (как и на фоне путинских скандалов о коррупционных и мафиозных связях). Так, скандально известная вилла «Чертоза» на Сардинии Берлускони в четыре раза меньше дворца Путина — ее площадь составляет всего 4,5 тысячи м² против 17,6 тысячи м² дворца на мысе Идокопас под Геленджиком. Сады у Берлускони занимали всего каких-то 120 гектар. Территория же резиденции Путина располагается на 7800 гектарах, куда входят лес, гора и линяя пляжа. И вилла, и дворец расположены на берегу моря.
Путинский дворец охраняет ФСО, виллу Берлускони также охраняли спецслужбы.
На территории своей виллы Берлускони построил амфитеатр в греко-римском стиле и обустроил футбольное поле. Кроме того, около виллы было сооружено искусственное озеро с островом.
Путин соорудил себе амфитеатр (его несколько раз уже перестраивали), но вместо футбольного поля построил спортивный комплекс с хоккейной ареной, спрятанный в горе под вертолетной площадкой. Впрочем, от искусственного озера он также не отказался, но рядом с ним поставил еще один небольшой дом и разбил виноградники, а также построил мост над ущельем. Берлускони путинские масштабы и не снились — виллу итальянского политика окружали 42 гектара оливковых садов, виноградников и средиземноморских садов, у Путина же одни только виноградники занимают 300 гектаров.
Интересно, что и Берлускони, и Путин построили себе секретные тоннели. Берлускони — для спуска в искусственный вулкан с гротом, а Путин — для прохода с горы на пляж.
Скандал вокруг Берлускони начался после публикации пикантных фотографий с вечеринки на его вилле в 2009 году (завершился он уголовным делом, так как среди проституток оказались несовершеннолетние). Путину уголовное дело пока не грозит, но в его дворце тоже обнаружились специальные залы для вечеринок — например, кальянный зал с пилоном для стриптиза, помещение для аквадискотеки, а также личное казино. В любой момент вечеринка может переместиться в зал с мраморной ванной и колоннами или в спальный комплекс из комнат.
В 2012 году Берлускони продал виллу за $470 млн. Дворец Путина ФБК оценил втрое дороже — около 100 млрд рублей.
Совпадения между дворцом и виллой, скорее всего, не случайны. Путин впервые гостил на вилле у Берлускони в 2003 году и, видимо, был очень впечатлен. А уже в 2005 году началось строительство дворца на мысе Идокопас.
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Случайно ли совпадение?
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