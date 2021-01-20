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Студентки БГМУ объявили голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком
Источник материала: Хартия'97
Студентки БГМУ объявили голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком
Девушки намерены голодать столько, на сколько хватит их сил.
Две студентки БГМУ, Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян, объявили голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, который придерживается ее уже 36 дней.
Девушки заявили, что «намерены голодать столько, на сколько хватит их сил».
Об этом сообщает телеграм-канал
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Девушки намерены голодать столько, на сколько хватит их сил.
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