Источник материала: Хартия'97

Студентки БГМУ объявили голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком 20.01.2021, 9:20

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Девушки намерены голодать столько, на сколько хватит их сил.

Две студентки БГМУ, Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян, объявили голодовку в знак солидарности с Игорем Лосиком, который придерживается ее уже 36 дней.

Девушки заявили, что «намерены голодать столько, на сколько хватит их сил».

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!» .

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