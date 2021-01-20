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В Гродно обнаружили новую для Беларуси птицу
Источник материала: Хартия'97
В Гродно обнаружили новую для Беларуси птицу
Эти птицы обитают в Америке и дальше Исландии не долетают.
Необычную утку заметили бедвотчеры (люди, которые увлекаются наблюдениями за птицами) 17 января на окраине Гродно.
Наблюдение за птицами устроили около того места, где в Неман сбрасывают теплую воду – здесь река не замерзает, и зимой тут собираются разные виды уток. Первой птицу необычного окраса заметила Татьяна Коржицкая, сообщает
Оказалось, что это утка-каролинка. Обитают такие птицы в Америке. Самостоятельно долететь до Европы они не могут, наблюдались только случаи, когда каролинки долетали до Исландии. Эти красивые птицы есть в зоопарках и у частных коллекционеров, так что все случаи наблюдения каролинок в европейских странах считаются наблюдением сбежавших особей. В Беларуси каролинок раньше не замечали.
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Эти птицы обитают в Америке и дальше Исландии не долетают.
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