Источник материала: Хартия'97

В Гродно обнаружили новую для Беларуси птицу 6 20.01.2021, 9:17

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Фото: Дмитрий Винчевский, АПБ.

Эти птицы обитают в Америке и дальше Исландии не долетают.

Необычную утку заметили бедвотчеры (люди, которые увлекаются наблюдениями за птицами) 17 января на окраине Гродно.

Наблюдение за птицами устроили около того места, где в Неман сбрасывают теплую воду – здесь река не замерзает, и зимой тут собираются разные виды уток. Первой птицу необычного окраса заметила Татьяна Коржицкая, сообщает АПБ . Утка вела себя спокойно, не улетала, дала людям себя рассмотреть, но было заметно, что она держится немного особняком от других уток.

Оказалось, что это утка-каролинка. Обитают такие птицы в Америке. Самостоятельно долететь до Европы они не могут, наблюдались только случаи, когда каролинки долетали до Исландии. Эти красивые птицы есть в зоопарках и у частных коллекционеров, так что все случаи наблюдения каролинок в европейских странах считаются наблюдением сбежавших особей. В Беларуси каролинок раньше не замечали.



Фото: Дмитрий Винчевский, АПБ.



Фото: Дмитрий Винчевский, АПБ.

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