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В Гродно обнаружили новую для Беларуси птицу

20.01.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Гродно обнаружили новую для Беларуси птицу

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  • 20.01.2021, 9:17
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В Гродно обнаружили новую для Беларуси птицу
Фото: Дмитрий Винчевский, АПБ.

Эти птицы обитают в Америке и дальше Исландии не долетают.

Необычную утку заметили бедвотчеры (люди, которые увлекаются наблюдениями за птицами) 17 января на окраине Гродно.

Наблюдение за птицами устроили около того места, где в Неман сбрасывают теплую воду – здесь река не замерзает, и зимой тут собираются разные виды уток. Первой птицу необычного окраса заметила Татьяна Коржицкая, сообщает АПБ. Утка вела себя спокойно, не улетала, дала людям себя рассмотреть, но было заметно, что она держится немного особняком от других уток.

Оказалось, что это утка-каролинка. Обитают такие птицы в Америке. Самостоятельно долететь до Европы они не могут, наблюдались только случаи, когда каролинки долетали до Исландии. Эти красивые птицы есть в зоопарках и у частных коллекционеров, так что все случаи наблюдения каролинок в европейских странах считаются наблюдением сбежавших особей. В Беларуси каролинок раньше не замечали.


Фото: Дмитрий Винчевский, АПБ.

Фото: Дмитрий Винчевский, АПБ.
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Теги: Гродно
 
 
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Эти птицы обитают в Америке и дальше Исландии не долетают.
 
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