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«Сдадут свои же работники» — что еще нужно знать об изменениях в Налоговом кодексе 2021
20.01.2021 10:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Налог на прибыль
— 1. Новая редакция Налогового кодекса (далее — НК) дополнена новым критерием для признания расходов экономически необоснованными — имущество не передано в аренду (финансовую аренду (лизинг)) и продолжает использоваться арендодателем (лизингодателем) (п. 4.1 ст. 169).
Примером такой ситуации на практике может служить заключенный между организациями и/или ИП договор аренды, по которому договор и все отношения между субъектами существуют только на бумаге, фактически имущество в пользование не передается. Такого рода сделки часто совершаются между взаимозависимыми компаниями для увеличения размера расходов для налога на прибыль.
2. НК-2021 дополнен нормой (пп. 2.9. ст. 170), в соответствии с которой в состав расходов для налога на прибыль включаются расходы на оплату труда. В них включены:
Ранее такие расходы учитывались плательщиками в составе нормируемых затрат, то есть включались в состав нормируемых расходов в размере не более 1% выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и сумм доходов. Новая норма позволяет все расходы на оплату труда, в том числе годовые премии, бонусы и др., включать в состав расходов на оплату труда для налога на прибыль.
Исключение составляют дополнительные поощрительные отпуска, предоставляемые по решению нанимателя, кроме дополнительных поощрительных отпусков, обязанность предоставления которых установлена законодательными актами (п. 95 ст. 1 Закона
3. Изменения НК-2021 коснулись порядка применения и восстановления инвестиционного вычета. С 2021 года плательщикам предоставляется право применять инвестиционный вычет не единовременно, а в течение двух лет. Это расширяет возможности организаций по применению инвестиционного вычета в полном объеме и является особенно актуальным для организаций на начальных этапах осуществления деятельности и в период ухудшения общей экономической ситуации, когда существенно снижается размер получаемой ими прибыли.
Кроме того, расширен перечень объектов, по которым возможно применение инвестиционного вычета. С 2021 года разрешено применять инвестиционный вычет:
Инвестиционный вычет по инновационным проектам, по которым выдано заключение ГКНТ, можно применять в повышенном размере:
Поясню, что такое инвестиционный вычет. В соответствии с подп. 2.2 ст. 170 НК плательщики имеют право единовременно включить в затраты по производству и реализации инвестиционный вычет. Он представляет собой часть первоначальной стоимости основных средств, а также стоимости вложений в их реконструкцию, модернизацию, реставрацию (далее — вложения в реконструкцию).
Инвестиционный вычет применяется только по основным средствам и только по тем, которые используются организацией в предпринимательской деятельности (абз. 1 ч. 2 подп. 2.2 ст. 170 НК).
Например, организация приобрела офисное помещение стоимостью 1 000 000 бел. рублей (около $ 390 тыс.). Сумму 150 000 бел. рублей (около $ 59 тыс.) она может включить в состав расходов для налога на прибыль.
Таким образом, инвестиционный вычет можно рассматривать как инструмент для налоговой оптимизации в рамках НК.
4. С 2021 года плательщикам запрещено включать в состав расходов для налога на прибыль суммы курсовых разниц, возникающих в связи:
Соответствующие изменения внесены в подп. 1.18 п. 1 ст. 173 НК и п. 4 ст. 174 НК дополнен подп. 4.23.
Приведу пример. Организация приобрела за пределами Беларуси услуги сторонних организаций, которые в соответствии с НК нельзя учесть в составе расходов. Соответственно, и курсовые разницы при приобретении таких расходов не будут учитываться для налога на прибыль.
5. Теперь резервы по сомнительным долгам разрешено формировать в том числе и по дебиторской задолженности, которая возникла по операциям по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) и/или в иное возмездное или безвозмездное пользование имуществом.
Таким образом, арендодатели и лизингодатели получат возможность не платить налог на прибыль по договорам, по которым образуется задолженность при просрочке со стороны арендаторов и лизингополучателей более 90 дней.
При этом 5%-ный критерий, в соответствии с которым такие резервы по сомнительным долгам формируют внереализационные расходы, также дополнен доходами от операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование имуществом.
Напоминаю, что с 2019 года организациям разрешено включать в состав внереализационных расходов просроченную дебиторскую задолженность и таким образом снижать налог на прибыль (пп. 3.48 ст. 175). В условиях всеобщей неплатежеспособности это большое послабление со стороны государства.
Подоходный налог
1. Внесено дополнение, согласно которому физические лица, получающие доходы в виде дивидендов, облагаемые подоходным налогом по ставке в размере 6%, имеют право на получение налоговых вычетов, установленных статьями 209−211 Налогового кодекса (п. 3 ст. 199 НК).
2. НК-2021 дополнен нормой (п. 5 ст. 216), согласно которой в случае установления контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога налоговым агентом уплата подоходного налога осуществляется им за счет собственных средств.
Такой налог не подлежит дальнейшему удержанию у физического лица в порядке, установленном п. 5 ст. 216 НК (ч. 1 п. 5 ст. 216).
Такие факты могут быть установлены как в ходе налоговой проверки на основе данных бухгалтерского учета, так и на основании собранных правоохранительными органами доказательств. В большинстве случаев информация попадает в контролирующие органы от самих работников, в том числе и анонимно.
Вышеуказанная норма направлена в первую очередь на предотвращение фактов выплаты заработной платы в конвертах и является своеобразной мерой воздействия на недобросовестных плательщиков, которые не платят подоходный налог.
Кроме того, распространенной практикой, особенно для неплатежеспособных предприятий, является неуплата подоходного налога (при предоставлении в банк документов на выплату заработной платы подоходный налог уплачивается не в полном объеме, а чисто номинально).
Трансфертное ценообразование
Изменения в главе 11 НК направлены на решение вопросов, которые возникали у плательщиков исходя из практики применения положений указанной главы. А также — на упрощение администрирования контроля трансфертного ценообразования.
В результате внесены следующие изменения:
Проверки налоговых органов в части трансфертного ценообразования не являются распространенным явлением. Однако для компаний с иностранным капиталом данные нормы являются важными. Причина в том, что в ряде случаев они составляют экономические обоснования цен для иностранных участников в рамках группы компаний.
Уточнено, что при реализации экспортируемых транспортных услуг:
Кроме того, по сведениям Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», у белорусских перевозчиков имеется необходимость получения от белорусских налоговых органов справки, подтверждающей, что они зарегистрированы в Республике Беларусь, для налогообложения НДС. Справка необходима им для получения в странах Европы (в частности, Австрии, Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Франции, Швеции) возврата НДС по автомобильному топливу, приобретенному на их территории. Пунктом 7 статьи 136 НК законодательно закреплена процедура выдачи такой справки налоговыми органами.
В статье 126 НК уточнен термин транспортно-экспедиционных услуг, признаваемых экспортируемыми для целей применения ставки НДС в размере 0%.
Перечень транспортно-экспедиционных услуг, которые не признаются экспортируемыми, дополнен такими услугами как:
Эти услуги реализуются по отдельно заключенному договору.
Изменена ставка НДС для отдельных групп товаров
1. Отдельные позиции продовольственных товаров, отдельные позиции товаров для детей при их реализации на территории Республики Беларусь при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%.
2. При реализации на территории Беларуси лекарственных средств, медицинских изделий (в том числе протезно-ортопедических изделий) при их ввозе на территорию Республики Беларусь установлена ставка НДС в размере 10%.
3. Отменено освобождение от НДС в отношении ввоза и реализации лекарств и медизделий (подп. 1.1 ст. 118, подп. 1.5 ст. 119 НК-2021).
Установлен переходный период сроком до 1 февраля 2021 года, за который нужно пересмотреть цены в розничной сети на остатки продовольственных товаров, товаров для детей, лекарственных средств и медицинских изделий с учетом включения в них НДС по новым правилам. При этом в отношении товаров, реализованных в период до приведения цен в соответствие с новыми правилами, но не позднее 1 февраля 2021 года, НДС будет исчисляться по нормам НК в редакции, действовавшей в 2020 году.
Налог на доходы иностранных организаций
Доходы от оказания услуг в сфере образования являются одним из объектов налогообложения. Ранее исключений из данного объекта не было предусмотрено.
Ранее на практике эта норма была постоянной проблемой для плательщиков, поскольку к стоимости конференций, форумов и т.д. добавлялся НДС. Более того, во многих случаях проводимые заграничными партнерами мероприятия не могут быть однозначно квалифицированы, поскольку включают в себя большое количество мероприятий, среди которых может присутствовать и обучение.
Налог при УСН
1. Предоставлено право применения УСН организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим в безвозмездное пользование недвижимое имущество, не находящееся у них на праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, оперативного управления.
2. Доходы, получаемые ИП от коммерческих организаций, в которых они сами либо их близкие родственники являются учредителями, собственниками этих организаций, облагать не подоходным налогом, а налогом при упрощенной системе налогообложения по ставке 16%.
Причем круг лиц, доходы от которых будут облагаться у получивших их индивидуальных предпринимателей налогом при упрощенной системе налогообложения по ставке 16%, расширен за счет таких лиц, как учредители и собственники некоммерческих организаций, а также руководители этих организаций.
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Принятые в НК-2021 изменения во многих случаях являются практикой прошлых лет, которая дополнила и уточнила отдельные правила применения.
Полный обзор изменений в Налоговый кодекс для директора и главного бухгалтера можно скачать по
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Изменения в действующую редакцию Налогового кодекса Беларуси вступили в силу в начале 2021 года. Сейчас у плательщиков появилась возможность подробно изучить их...
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