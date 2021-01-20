«Сдадут свои же работники» — что еще нужно знать об изменениях в Налоговом кодексе 2021

Источник материала: ProBusiness

Изменения в действующую редакцию Налогового кодекса Беларуси вступили в силу в начале 2021 года. Сейчас у плательщиков появилась возможность подробно изучить их влияние на бизнес. Елена Жугер, директор компании «БелАудитАльянс» , рассказала о нововведениях в НК, которые должны учитывать директора и собственники бизнеса для налогового планирования и оптимизации налогообложения.

Елена Жугер

Директор компании «БелАудитАльянс»

Налог на прибыль

— 1. Новая редакция Налогового кодекса (далее — НК) дополнена новым критерием для признания расходов экономически необоснованными — имущество не передано в аренду (финансовую аренду (лизинг)) и продолжает использоваться арендодателем (лизингодателем) (п. 4.1 ст. 169).

Примером такой ситуации на практике может служить заключенный между организациями и/или ИП договор аренды, по которому договор и все отношения между субъектами существуют только на бумаге, фактически имущество в пользование не передается. Такого рода сделки часто совершаются между взаимозависимыми компаниями для увеличения размера расходов для налога на прибыль.

2. НК-2021 дополнен нормой (пп. 2.9. ст. 170), в соответствии с которой в состав расходов для налога на прибыль включаются расходы на оплату труда. В них включены:

Любые начисления физическим лицам, работающим в организациях по трудовым договорам, в денежной и (или) натуральной форме

Вознаграждения по итогам работы за год и выплаты, которые носят характер вознаграждений по итогам работы за год

Премии, доплаты, надбавки, связанные с режимом работы или условиями труда, предусмотренные законодательством и (или) трудовым договором, соглашением, коллективным договором, на основании законодательства.

Ранее такие расходы учитывались плательщиками в составе нормируемых затрат, то есть включались в состав нормируемых расходов в размере не более 1% выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и сумм доходов. Новая норма позволяет все расходы на оплату труда, в том числе годовые премии, бонусы и др., включать в состав расходов на оплату труда для налога на прибыль.

Исключение составляют дополнительные поощрительные отпуска, предоставляемые по решению нанимателя, кроме дополнительных поощрительных отпусков, обязанность предоставления которых установлена законодательными актами (п. 95 ст. 1 Закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь» N 72-З). Расходы на такие отпуска не включаются в состав расходов для налога на прибыль.



Фото: yana.kiev.ua

3. Изменения НК-2021 коснулись порядка применения и восстановления инвестиционного вычета. С 2021 года плательщикам предоставляется право применять инвестиционный вычет не единовременно, а в течение двух лет. Это расширяет возможности организаций по применению инвестиционного вычета в полном объеме и является особенно актуальным для организаций на начальных этапах осуществления деятельности и в период ухудшения общей экономической ситуации, когда существенно снижается размер получаемой ими прибыли.

Кроме того, расширен перечень объектов, по которым возможно применение инвестиционного вычета. С 2021 года разрешено применять инвестиционный вычет:

К объектам основных средств, приобретаемых по договору финансовой аренды (лизинга), предусматривающему выкуп объекта

К жилым помещениям, относящимся к арендному жилью (за исключением арендного жилья, расположенного в зданиях, принятых в эксплуатацию организацией-застройщиком по истечении нормативной продолжительности строительства)

К встроенно-пристроенным нежилым помещениям в жилых домах.

Инвестиционный вычет по инновационным проектам, по которым выдано заключение ГКНТ, можно применять в повышенном размере:

Недвижимость — 20% (стандартный — 15)

Оборудование — 40% (30).

Поясню, что такое инвестиционный вычет. В соответствии с подп. 2.2 ст. 170 НК плательщики имеют право единовременно включить в затраты по производству и реализации инвестиционный вычет. Он представляет собой часть первоначальной стоимости основных средств, а также стоимости вложений в их реконструкцию, модернизацию, реставрацию (далее — вложения в реконструкцию).

Инвестиционный вычет применяется только по основным средствам и только по тем, которые используются организацией в предпринимательской деятельности (абз. 1 ч. 2 подп. 2.2 ст. 170 НК).

Например, организация приобрела офисное помещение стоимостью 1 000 000 бел. рублей (около $ 390 тыс.). Сумму 150 000 бел. рублей (около $ 59 тыс.) она может включить в состав расходов для налога на прибыль.

Таким образом, инвестиционный вычет можно рассматривать как инструмент для налоговой оптимизации в рамках НК.

4. С 2021 года плательщикам запрещено включать в состав расходов для налога на прибыль суммы курсовых разниц, возникающих в связи:

С осуществлением затрат, не учитываемых при налогообложении согласно статье 173 Налогового кодекса и иным положениям законодательства

С получением доходов, не учитываемых при налогообложении согласно законодательству.

Соответствующие изменения внесены в подп. 1.18 п. 1 ст. 173 НК и п. 4 ст. 174 НК дополнен подп. 4.23.

Приведу пример. Организация приобрела за пределами Беларуси услуги сторонних организаций, которые в соответствии с НК нельзя учесть в составе расходов. Соответственно, и курсовые разницы при приобретении таких расходов не будут учитываться для налога на прибыль.



Фото: worksection.com

5. Теперь резервы по сомнительным долгам разрешено формировать в том числе и по дебиторской задолженности, которая возникла по операциям по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) и/или в иное возмездное или безвозмездное пользование имуществом.

Таким образом, арендодатели и лизингодатели получат возможность не платить налог на прибыль по договорам, по которым образуется задолженность при просрочке со стороны арендаторов и лизингополучателей более 90 дней.

При этом 5%-ный критерий, в соответствии с которым такие резервы по сомнительным долгам формируют внереализационные расходы, также дополнен доходами от операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование имуществом.

Напоминаю, что с 2019 года организациям разрешено включать в состав внереализационных расходов просроченную дебиторскую задолженность и таким образом снижать налог на прибыль (пп. 3.48 ст. 175). В условиях всеобщей неплатежеспособности это большое послабление со стороны государства.

Подоходный налог

1. Внесено дополнение, согласно которому физические лица, получающие доходы в виде дивидендов, облагаемые подоходным налогом по ставке в размере 6%, имеют право на получение налоговых вычетов, установленных статьями 209−211 Налогового кодекса (п. 3 ст. 199 НК).

2. НК-2021 дополнен нормой (п. 5 ст. 216), согласно которой в случае установления контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога налоговым агентом уплата подоходного налога осуществляется им за счет собственных средств.

Такой налог не подлежит дальнейшему удержанию у физического лица в порядке, установленном п. 5 ст. 216 НК (ч. 1 п. 5 ст. 216).

Неправомерное неудержание — заработная плата исчислена, но налог с суммы дохода не удержан и не перечислен в бюджет. Неправомерное неперечисление — с начисленной заработной платы налог исчислен, но по сроку выплаты заработной платы не перечислен в бюджет.

Такие факты могут быть установлены как в ходе налоговой проверки на основе данных бухгалтерского учета, так и на основании собранных правоохранительными органами доказательств. В большинстве случаев информация попадает в контролирующие органы от самих работников, в том числе и анонимно.

Вышеуказанная норма направлена в первую очередь на предотвращение фактов выплаты заработной платы в конвертах и является своеобразной мерой воздействия на недобросовестных плательщиков, которые не платят подоходный налог.

Кроме того, распространенной практикой, особенно для неплатежеспособных предприятий, является неуплата подоходного налога (при предоставлении в банк документов на выплату заработной платы подоходный налог уплачивается не в полном объеме, а чисто номинально).



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Трансфертное ценообразование

Изменения в главе 11 НК направлены на решение вопросов, которые возникали у плательщиков исходя из практики применения положений указанной главы. А также — на упрощение администрирования контроля трансфертного ценообразования.

В результате внесены следующие изменения:

Сокращено количество сделок, подпадающих под контроль налоговых органов. Это относится к сделкам, заключенным организациями — резидентами Беларуси с владельцами международных систем платежных расчетов с использованием банковских платежных карточек VISA, MasterCard, American Express, зарегистрированными в оффшорных зонах

Это относится к сделкам, заключенным организациями — резидентами Беларуси с владельцами международных систем платежных расчетов с использованием банковских платежных карточек VISA, MasterCard, American Express, зарегистрированными в оффшорных зонах Упрощен порядок подбора источников информации, содержащих сведения, обосновывающие применение рыночных цен. В частности, плательщику предоставлено право самостоятельно подобрать информационный источник с учетом выбранного им метода определения рыночных цен, не придерживаясь иерархии, которая существовала до 1 января 2021 года

В частности, плательщику предоставлено право самостоятельно подобрать информационный источник с учетом выбранного им метода определения рыночных цен, не придерживаясь иерархии, которая существовала до 1 января 2021 года Информирование налоговых органов об анализируемых сделках путем внесения сведений в электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) осуществляют только плательщики налога на прибыль. До 2021 года сведения в ЭСЧФ подавали и компании, применяющие УСН

об анализируемых сделках путем внесения сведений в электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) осуществляют только плательщики налога на прибыль. До 2021 года сведения в ЭСЧФ подавали и компании, применяющие УСН Предоставлена возможность при определении организаций, которые ведут сопоставимую деятельность, использовать национальные классификаторы видов деятельности иностранного государства

при определении организаций, которые ведут сопоставимую деятельность, использовать национальные классификаторы видов деятельности иностранного государства Предоставлено право при отсутствии сведений из бухгалтерской и (или) финансовой отчетности белорусских организаций использовать для определения рыночных показателей рентабельности сведения организаций государств — членов ЕАЭС, а при их отсутствии — иных иностранных организаций

при отсутствии сведений из бухгалтерской и (или) финансовой отчетности белорусских организаций использовать для определения рыночных показателей рентабельности сведения организаций государств — членов ЕАЭС, а при их отсутствии — иных иностранных организаций Предоставлено право по разовым сделкам, по которым невозможно установить рыночную стоимость, используя предусмотренные НК Беларуси методы, определять рыночную цену по результатам независимой оценки. При этом под разовой сделкой понимается сделка, которая отличается от основной деятельности организации и осуществляется один раз в налоговом периоде

по разовым сделкам, по которым невозможно установить рыночную стоимость, используя предусмотренные НК Беларуси методы, определять рыночную цену по результатам независимой оценки. При этом под разовой сделкой понимается сделка, которая отличается от основной деятельности организации и осуществляется один раз в налоговом периоде Увеличено количество сделок, по которым не составляется документация, подтверждающая экономическую обоснованность примененной цены. К таким сделкам относятся сделки по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, если прибыль, полученная от такой реализации, освобождена от налога на прибыль, а также в случае, если цена сделки (сумма цен сделок) с одним контрагентом в календарном году составляет не более 200 000 бел. руб. и которые не могут быть сгруппированы по признаку однородности сделок

К таким сделкам относятся сделки по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, если прибыль, полученная от такой реализации, освобождена от налога на прибыль, а также в случае, если цена сделки (сумма цен сделок) с одним контрагентом в календарном году составляет не более 200 000 бел. руб. и которые не могут быть сгруппированы по признаку однородности сделок Изменен порядок определения диапазона рыночных цен и диапазона рыночных показателей рентабельности. С 1 января 2021 года определение указанных диапазонов осуществляется исходя из квартилей (от фр. quartile — «четверть»)

С 1 января 2021 года определение указанных диапазонов осуществляется исходя из квартилей (от фр. quartile — «четверть») С точки зрения усиления контроля применения трансфертного ценообразования в сделках со взаимозависимыми лицами предусматривается заключение соглашения между Минфином и МНС. В соответствии с ним Минфин будет ежеквартально предоставлять в электронной форме в МНС сведения о владельцах акций акционерных обществ не позднее 60 дней, следующих за истекшим кварталом.

Проверки налоговых органов в части трансфертного ценообразования не являются распространенным явлением. Однако для компаний с иностранным капиталом данные нормы являются важными. Причина в том, что в ряде случаев они составляют экономические обоснования цен для иностранных участников в рамках группы компаний.



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Уточнено, что при реализации экспортируемых транспортных услуг:

Экспедиторы должны указывать в ЭСЧФ также реквизиты международного транспортного документа

Экспедиторы и перевозчики должны указывать в ЭСЧФ код вида экономической деятельности общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005−2011 «Виды экономической деятельности»

Уточнен перечень сведений, подлежащих указанию в реестре электронных таможенных деклараций на товары, для целей подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере 0% при экспорте товаров. Этот перечень дополнен сведениями о номерах деклараций на товары для экспресс-грузов (ст. 123 НК).

Кроме того, по сведениям Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», у белорусских перевозчиков имеется необходимость получения от белорусских налоговых органов справки, подтверждающей, что они зарегистрированы в Республике Беларусь, для налогообложения НДС. Справка необходима им для получения в странах Европы (в частности, Австрии, Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Франции, Швеции) возврата НДС по автомобильному топливу, приобретенному на их территории. Пунктом 7 статьи 136 НК законодательно закреплена процедура выдачи такой справки налоговыми органами.

В статье 126 НК уточнен термин транспортно-экспедиционных услуг, признаваемых экспортируемыми для целей применения ставки НДС в размере 0%.

Перечень транспортно-экспедиционных услуг, которые не признаются экспортируемыми, дополнен такими услугами как:

Вспомогательные транспортные услуги, классифицируемые в категории 52.29.20.100 ОКРБ 007−2012 « Классификатор продукции по видам экономической деятельности » . Данная категория включает услуги таможенных агентов, которые оказывают услуги по электронному предварительному информированию таможенных органов о товарах, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, в том числе в таможенной процедуре таможенного транзита

. Данная категория включает услуги таможенных агентов, которые оказывают услуги по электронному предварительному информированию таможенных органов о товарах, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, в том числе в таможенной процедуре таможенного транзита Консультационные услуги по вопросам организации перевозок грузов, информационные услуги, связанные с перевозкой грузов

Услуги по хранению грузов.

Эти услуги реализуются по отдельно заключенному договору.

Изменена ставка НДС для отдельных групп товаров

1. Отдельные позиции продовольственных товаров, отдельные позиции товаров для детей при их реализации на территории Республики Беларусь при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%.

2. При реализации на территории Беларуси лекарственных средств, медицинских изделий (в том числе протезно-ортопедических изделий) при их ввозе на территорию Республики Беларусь установлена ставка НДС в размере 10%.

3. Отменено освобождение от НДС в отношении ввоза и реализации лекарств и медизделий (подп. 1.1 ст. 118, подп. 1.5 ст. 119 НК-2021).

Установлен переходный период сроком до 1 февраля 2021 года, за который нужно пересмотреть цены в розничной сети на остатки продовольственных товаров, товаров для детей, лекарственных средств и медицинских изделий с учетом включения в них НДС по новым правилам. При этом в отношении товаров, реализованных в период до приведения цен в соответствие с новыми правилами, но не позднее 1 февраля 2021 года, НДС будет исчисляться по нормам НК в редакции, действовавшей в 2020 году.

Налог на доходы иностранных организаций

Доходы от оказания услуг в сфере образования являются одним из объектов налогообложения. Ранее исключений из данного объекта не было предусмотрено.

НК 2021 внесено исключение, согласно которому услугами в сфере образования не признаются конференции, форумы, саммиты, симпозиумы, конгрессы, если в ходе их проведения не осуществляется обучение (п. 1.12.7 ст. 189 НК-2021, п. 107 ст. 1 Закона N 72-З).

Ранее на практике эта норма была постоянной проблемой для плательщиков, поскольку к стоимости конференций, форумов и т.д. добавлялся НДС. Более того, во многих случаях проводимые заграничными партнерами мероприятия не могут быть однозначно квалифицированы, поскольку включают в себя большое количество мероприятий, среди которых может присутствовать и обучение.



Фото: paikea.ru

Налог при УСН

1. Предоставлено право применения УСН организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим в безвозмездное пользование недвижимое имущество, не находящееся у них на праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, оперативного управления.

2. Доходы, получаемые ИП от коммерческих организаций, в которых они сами либо их близкие родственники являются учредителями, собственниками этих организаций, облагать не подоходным налогом, а налогом при упрощенной системе налогообложения по ставке 16%.

Причем круг лиц, доходы от которых будут облагаться у получивших их индивидуальных предпринимателей налогом при упрощенной системе налогообложения по ставке 16%, расширен за счет таких лиц, как учредители и собственники некоммерческих организаций, а также руководители этих организаций.

Проиндексированы стоимостные критерии валовой выручки для применения УСН:

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Суммы в таблице указаны в бел. рублях. Изображение предоставлено автором

Принятые в НК-2021 изменения во многих случаях являются практикой прошлых лет, которая дополнила и уточнила отдельные правила применения.

Вместе с тем в НК-2021 содержится большое количество норм, которые требуют дополнительного разъяснения со стороны Министерства по налогам и сборам, чего и будем ждать в ближайшее время.

Полный обзор изменений в Налоговый кодекс для директора и главного бухгалтера можно скачать по ссылке .

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