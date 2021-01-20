«Власти» Беларуси цинично изменили закон, чтобы не заводить уголовные дела на силовиков

Источник материала: KYKY

События августа 2020-го стали самыми жуткими днями в истории современной Беларуси. Более 33 тысяч мирных беларусов были наказаны за то, что хотели перемен – но до сих пор за преступления против человечности не наказан ни один беларуский силовик. Более того, нет ни одного начатого уголовного дела против сотрудников МВД. Адвокат Сергей Зикрацкий рассказал , что придумали «власти» страны, чтобы по «закону» не расследовать преступления «правоохранителей».

«Когда мы консультировали наших клиентов в связи с избиениями и пытками в августе 2020 года, мы рекомендовали им подавать заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела. Мы понимали, что следственные органы могут затягивать принятие решения о возбуждении уголовного дела. Но мы были уверены, что однажды они все-таки вынесут решение – ведь по УПК у них есть три месяца на проверку.

Да, мы помнили и о том, что проверка может быть приостановлена в ряде случаев (например, для проведения экспертизы), но срок приостановления также не может превышать трех месяцев. Поэтому по итогам шести месяцев мы надеялись получить либо постановление о возбуждении дела, либо об отказе. Даже решение об отказе в возбуждении дела давало нам определенные механизмы – ознакомление с результатами проверки и обжалование такого отказа.

Мы не учли одну деталь – правила могут измениться во время игры.

Мой коллега Михаил Боднарчук проанализировал изменения в УПК от 06.01.2021 года Одно из изменений в УПК: предусмотрено право приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев (при этом максимальный срок не установлен). Вишенкой на торте Михаил называет порядок вступления в силу изменений в УПК. Абсолютное большинство изменений в УПК вступает в силу с 14 апреля 2021 года, а вот норма, дающая права приостанавливать проверку на срок более трех месяцев – уже вступила в силу 14 января 2021 года. Чтобы вы понимали: шестимесячный срок с момента событий 9-11 августа 2020 года должен был истечь 9-11 февраля 2021 года.

Ну и еще одна важная деталь. По мнению правоохранительных органов заявители не вправе знакомиться с материалами проверки до ее окончания (именно поэтому маму Романа Бондаренко и ее адвоката до настоящего времени не ознакомили с материалами проверки). Выводы делайте сами».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»