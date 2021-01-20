|
«Власти» Беларуси цинично изменили закон, чтобы не заводить уголовные дела на силовиков
Источник материала: KYKY>
События августа 2020-го стали самыми жуткими днями в истории современной Беларуси. Более 33 тысяч мирных беларусов были наказаны за то, что хотели перемен – но до сих пор за преступления против человечности не наказан ни один беларуский силовик. Более того, нет ни одного начатого уголовного дела против сотрудников МВД. Адвокат Сергей Зикрацкий
«Когда мы консультировали наших клиентов в связи с избиениями и пытками в августе 2020 года, мы рекомендовали им подавать заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела. Мы понимали, что следственные органы могут затягивать принятие решения о возбуждении уголовного дела. Но мы были уверены, что однажды они все-таки вынесут решение – ведь по УПК у них есть три месяца на проверку.
Да, мы помнили и о том, что проверка может быть приостановлена в ряде случаев (например, для проведения экспертизы), но срок приостановления также не может превышать трех месяцев. Поэтому по итогам шести месяцев мы надеялись получить либо постановление о возбуждении дела, либо об отказе. Даже решение об отказе в возбуждении дела давало нам определенные механизмы – ознакомление с результатами проверки и обжалование такого отказа.
Мой коллега Михаил Боднарчук проанализировал изменения в УПК от 06.01.2021 года Одно из изменений в УПК: предусмотрено право приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев (при этом максимальный срок не установлен). Вишенкой на торте Михаил называет порядок вступления в силу изменений в УПК. Абсолютное большинство изменений в УПК вступает в силу с 14 апреля 2021 года, а вот норма, дающая права приостанавливать проверку на срок более трех месяцев – уже вступила в силу 14 января 2021 года. Чтобы вы понимали: шестимесячный срок с момента событий 9-11 августа 2020 года должен был истечь 9-11 февраля 2021 года.
Ну и еще одна важная деталь. По мнению правоохранительных органов заявители не вправе знакомиться с материалами проверки до ее окончания (именно поэтому маму Романа Бондаренко и ее адвоката до настоящего времени не ознакомили с материалами проверки). Выводы делайте сами».
Фото обложки: инициатива «Фотографы против»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)