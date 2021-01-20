Известный сайт: в Samsung Galaxy S21 Ultra решили главную проблему прошлогоднего флагмана

Источник материала: Tut.by

Samsung недавно представила новые флагманские смартфоны Galaxy S21. Они начнут официально продаваться в Беларуси 5 февраля, но некоторые журналисты уже получили девайсы на тестирование. Автор известного тематического сайта SamMobile утверждает, что топовый Galaxy S21 Ultra ощутимо дольше «живет» на одном заряде батареи в сравнении с предшественником.





В чем суть проблемы

В прошлом году флагманские смартфоны производителя серий Galaxy S20 и Galaxy Note20, которые поставлялись в большинство стран мира, включая Беларусь, оснащались фирменным процессором — Exynos 990.

Многие пользователи и журналисты остались недовольны этим решением — якобы и производительность у чипа недотягивает до уровня SoC Snapdragpn 865, использующегося в версиях смартфонов для рынка США, и с автономностью дела у девайсов с Exynos 990 обстоят не слишком хорошо, особенно при включении режима отображения картинки в 120 Гц.

В наших собственных тестах особых претензий к производительности аппаратов на этом процессоре не было, но автономность действительно оставляла желать лучшего — в режиме экрана Full HD+, с активными 120 Гц и «офисным» режимом работы (без высокой нагрузки) получалось рассчитывать максимум на 5−5,5 часов активного экрана.

Что обещала Samsung

В компании проблемой подобный расклад не считали и на все вопросы по поводу различий между версиями смартфонов с разными процессорами для разных рынков отвечали, что если они и есть, то несущественные. И что независимо от процессора покупатели флагманов получат один и тот же пользовательский опыт.

Но за два дня до анонса флагманов Galaxy S21, 12 января, производитель провел отдельную презентацию нового фирменного процессора Exynos 2100 для своих топовых смартфонов под лозунгом «Exynos is back» (Exynos возвращается). Так, по словам Samsung, «свежий» Exynos 2100, изготовленный по 5-нм техпроцессу, стал не только производительнее предшествующего 990-го, но и куда более энергоэффективным. То есть смартфоны с Exynos 2100 якобы должны более бережно обращаться с зарядом аккумуляторов своих аппаратов.

У компании получилось?

Судя по всему, да. Во всяком случае об этом говорит обозреватель SamMobile, который уже успел протестировать Galaxy S21 Ultra на процессоре Exynos 2100.

По его словам, сняв смартфон с зарядки в 8 утра, спустя примерно 12 часов заряда осталось около 24%. При этом время работы экрана составило 4 часа 27 минут. Но стоит уточнить, что это при активном режиме 120 Гц и максимальном разрешении экрана (то есть WQHD+, а не Full HD+). Автор отмечает, что Galaxy S20 Ultra таких показателей у него не демонстрировал, а емкость батарей у аппаратов одинаковая — 5000 мАч.

Впрочем, автор заметки добавляет: делать финальные выводы до появления результатов тестирования американских версий аппаратов с Snapdragon 888 пока рано, хотя «уровень автономности внушает надежды».