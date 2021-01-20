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В Сети обсуждают «дворец Путина». Собрали некоторые шутки
Источник материала: Tut.by
Фонд борьбы с коррупцией
Расследование включает в себя документальный фильм продолжительностью почти два часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.
О том, что шикарная резиденция на мысе Идокопас на черноморском побережье неподалеку от Геленджика построена для президента России в 2010 году, заявил бизнесмен Сергей Колесников. По его оценке, стоимость проекта составила 1 миллиард долларов. С тех пор об этом объекте СМИ писали как о «Дворце для Путина».
В фильме-расследовании постройка дворца называется «самой большой взяткой в истории», а о самом дворце говорится, что на его территории уместилось бы 39 княжеств Монако (площадь участка под огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров, однако ее окружает «буферная зона» площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ и переданная в аренду фирме, которой принадлежит дворец).
Во дворце есть, помимо прочего, подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост «для подхода к чайному домику». Есть также тоннель для спуска из дворца к морю. Также в фильме опубликованы фото роскошных интерьеров (большая их часть уже публиковалась ранее) и представлены их графические модели.
Всего во дворце десятки комнат, в том числе «комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров. А также есть развлекательные зоны.
В шутках довольно часто вспоминают загадочный «склад грязи». На самом деле
Но не меньше вопросов вызывают и другие комнаты.
Также есть целый ряд шуток про аквадискотеку.
Людей расстроил помпезный дизайн, и уже поступают первые предложения.
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