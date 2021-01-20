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В Сети обсуждают «дворец Путина». Собрали некоторые шутки

20.01.2021 10:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. В этом видео оказалось множество странных деталей вроде загадочного «склада грязи» или огромной кальянной. Собрали несколько примеров резонанса на это расследование.


Фото: palace.navalny.com

Расследование включает в себя документальный фильм продолжительностью почти два часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

О том, что шикарная резиденция на мысе Идокопас на черноморском побережье неподалеку от Геленджика построена для президента России в 2010 году, заявил бизнесмен Сергей Колесников. По его оценке, стоимость проекта составила 1 миллиард долларов. С тех пор об этом объекте СМИ писали как о «Дворце для Путина».

В фильме-расследовании постройка дворца называется «самой большой взяткой в истории», а о самом дворце говорится, что на его территории уместилось бы 39 княжеств Монако (площадь участка под огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров, однако ее окружает «буферная зона» площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ и переданная в аренду фирме, которой принадлежит дворец).

Во дворце есть, помимо прочего, подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост «для подхода к чайному домику». Есть также тоннель для спуска из дворца к морю. Также в фильме опубликованы фото роскошных интерьеров (большая их часть уже публиковалась ранее) и представлены их графические модели.

Всего во дворце десятки комнат, в том числе «комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров. А также есть развлекательные зоны.

В шутках довольно часто вспоминают загадочный «склад грязи». На самом деле mud room — это американский термин, означающий пристройку. Это традиционный «вторичный» вход в дом и специальное пространство для снятия грязных ботинок, пальто и мокрой одежды перед входом в главный дом. Это помещение помогает хранить остальные комнаты в чистоте.

Но не меньше вопросов вызывают и другие комнаты.

Также есть целый ряд шуток про аквадискотеку.

Людей расстроил помпезный дизайн, и уже поступают первые предложения.

 
 
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