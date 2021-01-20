В Сети обсуждают «дворец Путина». Собрали некоторые шутки

Источник материала: Tut.by

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о секретном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит Владимиру Путину. Двухчасовой документальный фильм вышел в эфир спустя сутки после того, как суд отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. В этом видео оказалось множество странных деталей вроде загадочного «склада грязи» или огромной кальянной. Собрали несколько примеров резонанса на это расследование.



Фото: palace.navalny.com

Расследование включает в себя документальный фильм продолжительностью почти два часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

О том, что шикарная резиденция на мысе Идокопас на черноморском побережье неподалеку от Геленджика построена для президента России в 2010 году, заявил бизнесмен Сергей Колесников. По его оценке, стоимость проекта составила 1 миллиард долларов. С тех пор об этом объекте СМИ писали как о «Дворце для Путина».

В фильме-расследовании постройка дворца называется «самой большой взяткой в истории», а о самом дворце говорится, что на его территории уместилось бы 39 княжеств Монако (площадь участка под огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров, однако ее окружает «буферная зона» площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ и переданная в аренду фирме, которой принадлежит дворец).

Во дворце есть, помимо прочего, подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост «для подхода к чайному домику». Есть также тоннель для спуска из дворца к морю. Также в фильме опубликованы фото роскошных интерьеров (большая их часть уже публиковалась ранее) и представлены их графические модели.

Всего во дворце десятки комнат, в том числе «комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров. А также есть развлекательные зоны.

Дворец Путина — это чисто как в Симсе, когда ты начитерил себе столько денег, что уже не знаешь, куда их девать. И просто строишь себе самый огромный дом и покупаешь туда самые дорогие и роскошные вещи. И даже уже идеи для комнат заканчиваются и ты строишь комнату для грязи pic.twitter.com/rAsjDcFUW3 — Велик (@annavellikok) January 19, 2021

А еще помните, как все смеялись над Якуниным и его «шубохранилищем»? Это были цветочки. У Путина во дворце есть «склад грязи». Натурально. Почти 18 м². Видимо, для жизни Владимиру Владимировичу нужно много грязи. pic.twitter.com/jNeoTvZcJZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 19, 2021

я живу в комнате в 1,5 раза меньше склада грязи — ну даш (@_gruzdeva) January 19, 2021

В шутках довольно часто вспоминают загадочный «склад грязи». На самом деле mud room — это американский термин, означающий пристройку. Это традиционный «вторичный» вход в дом и специальное пространство для снятия грязных ботинок, пальто и мокрой одежды перед входом в главный дом. Это помещение помогает хранить остальные комнаты в чистоте.

Но не меньше вопросов вызывают и другие комнаты.

Ладно, про шест все понятно, а зачем кресла в ванной pic.twitter.com/8a3CBiEhh0 — Dave Frenkel (@merr1k) January 19, 2021

По кругу зачем-то диваны, направленные на этот шест. Может быть там наряжают новогоднюю елку? pic.twitter.com/CIBI0inKVu — Георгий Албуров (@alburov) January 19, 2021

Я ожидал многого в расследовании о Дворце Путина. Но к тому, что Путин играет в Dance Dance Revolution, меня жизнь не готовила pic.twitter.com/6qnskaUvkM — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) January 19, 2021

Зачем казино, если в нем нельзя проиграть ( — Feldman (@EvgenyFeldman) January 19, 2021

Также есть целый ряд шуток про аквадискотеку.

мама: у нас есть аквадискотека дома

аквадискотека дома: pic.twitter.com/IbcnoKLyAc — вождь швабра (@clernenza) January 19, 2021

Тот самый дворец с аквадискотекой pic.twitter.com/aMYFrypeSE — Кобелиный Князь (@arrRafAuauuAFF) January 19, 2021

Людей расстроил помпезный дизайн, и уже поступают первые предложения.

NB гражданам, проводящим сравнение с Версалем (Зимним, Сан-Суси, Шёнбрунном): вы не понимаете, в чем состоит сама концепция «дворца». Это нормально, никто в нашем веке не обязан понимать такие глубоко устаревшие вещи, но нам с Сен-Симоном сейчас обидно было. — Шульман (@eschulmann) January 20, 2021

Ради всего святого @IKEA_ru , умоляю, отправьте Путину каталог за 2021 год. Это невыносимо видеть ! — kass (@kass_my_ass) January 19, 2021

ДЕЛАЕМ ДВОРЕЦ ПУТИНА В SIMS 4 — TRIPLEWAVE (@iloverochev) January 19, 2021

СМИ: Путин не появлялся на публике 4 дня Путин в это время у себя во дворце: pic.twitter.com/e25ed4LQOL — Кирилл Селегей (@selehetero) January 19, 2021