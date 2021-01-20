ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тест: экстравагантная Волочкова или стремительная Бузова?

20.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

20 января, российская балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ольга Бузова отмечают дни рождения.

Волочкова славится своими эпатажными выходками, откровенными фотографиями в Instagram и потрясающей растяжкой. Бузова не отстает: открывает "мир других мужчин", строит карьеру успешной певицы и беспрестанно верит в любовь.

В совместный день рождения знаменитостей Sputnik предлагает пройти тест и узнать, кто вы из звездных барышень – "королева шпагата" или "стремительная звезда". Поехали!

Пройдите также тесты:

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В совместный день рождения российской балерины и телеведущей Sputnik предлагает узнать: на кого из звездных персон похожи вы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я подходила к милицейским начальникам и говорила им: мужики, что вы делаете?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by