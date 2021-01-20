Тест: экстравагантная Волочкова или стремительная Бузова?

Источник материала: Sputnik Беларусь

20 января, российская балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ольга Бузова отмечают дни рождения.

Волочкова славится своими эпатажными выходками, откровенными фотографиями в Instagram и потрясающей растяжкой. Бузова не отстает: открывает "мир других мужчин", строит карьеру успешной певицы и беспрестанно верит в любовь.

В совместный день рождения знаменитостей Sputnik предлагает пройти тест и узнать, кто вы из звездных барышень – "королева шпагата" или "стремительная звезда". Поехали!

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