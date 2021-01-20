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Тест: экстравагантная Волочкова или стремительная Бузова?
20.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
20 января, российская балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ольга Бузова отмечают дни рождения.
Волочкова славится своими эпатажными выходками, откровенными фотографиями в Instagram и потрясающей растяжкой. Бузова не отстает: открывает "мир других мужчин", строит карьеру успешной певицы и беспрестанно верит в любовь.
В совместный день рождения знаменитостей Sputnik предлагает пройти тест и узнать, кто вы из звездных барышень – "королева шпагата" или "стремительная звезда". Поехали!
Пройдите также тесты:
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В совместный день рождения российской балерины и телеведущей Sputnik предлагает узнать: на кого из звездных персон похожи вы.
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