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Почему в морозы опасно снимать клеммы с аккумулятора

20.01.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему в морозы опасно снимать клеммы с аккумулятора
Фото: iStock
Некоторые водители во время стоянки отсоединяют батарею и уносят ее домой. Это работало с карбюраторными автомобилями, но с инжекторными делать подобное не стоит.

Ключевой элемент современного автомобиля - это электронный блок управления двигателем, сердце которого - программное обеспечение, обеспечивающее работу всех систем машины. Этот «мозг» не только контролирует текущее состояние, но и накапливает данные в памяти и корректирует работу. Работает он от аккумулятора или от генератора.

Если снять клеммы с батареи, то все данные электроники могут обнулиться, настройки сбросятся и вернутся к штатным. С одной стороны, перезагрузка может стереть различные коды ошибок, с другой - уничтожить настройки разных опций.

При включении аккумулятора в бортовую сеть потребуется время, чтобы электроника опросила все системы и устройства для полноценной работы. Первая поездка должна быть кратковременной - несколько минут, и с небольшой скоростью - до 25 км/час. После этого мотор глушится для того, чтобы электронный блок управления сохранил в памяти накопленную информацию.

Очень опасно отсоединять клеммы батареи при включенном двигателе. В морозы некоторые автомобилисты делают это, чтобы помочь «прикурить» другую машину.

Во время работы генератора аккумулятор действует как конденсатор, при отключении он выдает такой разряд, который сопоставим с коротким замыканием. Из-за скачка напряжения электроника может повредиться, страдает и генератор, часто перегорают предохранители.

В современных автомобилях лишний раз аккумулятор лучше не снимать и не трогать, ни во время работы двигателя, ни во время стоянки.
 
 
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Для аккумулятора, особенно старого, морозы - это большое испытание.
 
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