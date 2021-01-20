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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые смартфоны Samsung оказалось легко сломать одним неосторожным движением Нужно внимательно смотреть на корпус, когда извлекаешь слот для SIM-карт.

Чтобы извлечь слот для SIM-карт, нужно ввести специальную скрепку в маленькое отверстие. В новых Galaxy S21 это отверстие расположено в нескольких миллиметрах от микрофона, да ещё и очень на него похоже.Samsung поставляет смартфоны с защитной плёнкой, на которой нарисовано, куда можно вставлять скрепку, а куда нет. Однако про эти указания можно легко забыть и в итоге перепутать отверстия. Единственный способ избежать этого — внимательно смотреть на корпус, прежде чем начать извлекать слот для SIM-карт.