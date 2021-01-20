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Новые смартфоны Samsung оказалось легко сломать одним неосторожным движением

20.01.2021 10:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новые смартфоны Samsung оказалось легко сломать одним неосторожным движением
Иллюстративное фото
Издание Sammobile обратило внимание на недостаток конструкции новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21. Слот для SIM-карт в устройствах расположен слишком близко к микрофону. Из-за этого достаточно одного неосторожного движения, чтобы повредить смартфон.

Чтобы извлечь слот для SIM-карт, нужно ввести специальную скрепку в маленькое отверстие. В новых Galaxy S21 это отверстие расположено в нескольких миллиметрах от микрофона, да ещё и очень на него похоже.

Samsung поставляет смартфоны с защитной плёнкой, на которой нарисовано, куда можно вставлять скрепку, а куда нет. Однако про эти указания можно легко забыть и в итоге перепутать отверстия. Единственный способ избежать этого — внимательно смотреть на корпус, прежде чем начать извлекать слот для SIM-карт.
 
 
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Нужно внимательно смотреть на корпус, когда извлекаешь слот для SIM-карт.
 
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