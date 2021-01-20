Постпредство РФ при ООН о встрече в Совбезе с Тихановской: налицо чистой воды провокация

В постредстве России в Организации Объединенных Наций прокомментировали предстоящую встречу Светланы Тихановской в Совете безопасности.





Как отметил зампостпреда Дмитрий Полянский, «налицо чистой воды провокация», передает ТАСС. Вместе с тем, заверил он, официальные представители Беларуси и России в ООН будут участвовать во встрече.

По информации пресс-службы экс-кандидата в президенты, 22 января «пройдет онлайн-встреча Совбеза ООН о свободе СМИ в Беларуси. Встреча инициирована членами Совбеза — Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США».

Ожидается, что Тихановская расскажет о делах журналистов Игоря Лосика, Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова. Также она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому судят Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко, — и поделится другими историями узников совести.

Кроме этого она поднимет вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое было 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и принять меры для остановки насилия.

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