ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чем газировка опасна для организма человека

20.01.2021 10:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вещества, входящие в состав сладких газировок, нарушают работу гормонов, регулирующих аппетит.

Чем газировка опасна для организма человека

По данным исследования, проведенного экспертами из Медицинской школы Кека (Университет Калифорнии), употребление людьми, особенно в молодом возрасте, напитков, содержащих сахарозу, привело к снижению выработки гормонов, регулирующих аппетит, что вызывало в последующем дополнительное желание поесть. В итоге большинство из употреблявших газировку столкнулись с перееданием и ожирением в последующем.

К таким выводам ученые пришли проведя исследование в котором приняли участие 69 добровольцев в возрасте 18-35 лет.

Ученые так же не рекомендуют заменять обычную газировку диетической, так как это никаким образом не изменит ситуацию, а вред от диетического напитка сердце получит точно такой же, как и при употреблении обычной сладкой газировки. Этими данными поделился журнал Американского колледжа кардиологии, пишет med-heal.ru.  

Читайте также:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вещества, входящие в состав сладких газировок, нарушают работу гормонов, регулирующих аппетит.
 
Новости дня
Новости разные
 
Известный сайт: в Samsung Galaxy S21 Ultra решили главную проблему прошлогоднего флагмана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by