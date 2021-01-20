Чем газировка опасна для организма человека

Вещества, входящие в состав сладких газировок, нарушают работу гормонов, регулирующих аппетит.





По данным исследования, проведенного экспертами из Медицинской школы Кека (Университет Калифорнии), употребление людьми, особенно в молодом возрасте, напитков, содержащих сахарозу, привело к снижению выработки гормонов, регулирующих аппетит, что вызывало в последующем дополнительное желание поесть. В итоге большинство из употреблявших газировку столкнулись с перееданием и ожирением в последующем.

К таким выводам ученые пришли проведя исследование в котором приняли участие 69 добровольцев в возрасте 18-35 лет.

Ученые так же не рекомендуют заменять обычную газировку диетической, так как это никаким образом не изменит ситуацию, а вред от диетического напитка сердце получит точно такой же, как и при употреблении обычной сладкой газировки. Этими данными поделился журнал Американского колледжа кардиологии, пишет med-heal.ru .

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