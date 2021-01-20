Дональд Трамп помиловал инженера, осужденного за кражу из Google

Источник материала: Onliner

Полномочия президента США Дональда Трампа подходят к концу. А потому напоследок он решил выдать помилование нескольким десяткам человек, в том числе и заочные помилования на будущее. В числе счастливчиков оказался Энтони Левандовски, который в прошлом году в суде признался в краже из Google.

В «корпорации добра» мужчина работал инженером по созданию беспилотных автомобилей. Потом ушел, основал стартап, который продал в Uber. Перед уходом из Google захватил документы и электронные письма. Судья называла это «самым большим преступлением в сфере коммерческой тайны», которое ей доводилось видеть.

Энтони Левандовски работал на избирательной кампании Трампа. Помилование поддержали технологические миллиардеры Питер Тиль и Палмер Лаки.