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Дональд Трамп помиловал инженера, осужденного за кражу из Google
Источник материала: Onliner
Полномочия президента США Дональда Трампа подходят к концу. А потому напоследок он решил выдать помилование нескольким десяткам человек, в том числе и заочные помилования на будущее. В числе счастливчиков оказался Энтони Левандовски, который в прошлом году в суде признался в краже из Google.
В «корпорации добра» мужчина работал инженером по созданию беспилотных автомобилей. Потом ушел, основал стартап, который продал в Uber. Перед уходом из Google захватил документы и электронные письма. Судья называла это «самым большим преступлением в сфере коммерческой тайны», которое ей доводилось видеть.
Энтони Левандовски работал на избирательной кампании Трампа. Помилование поддержали технологические миллиардеры Питер Тиль и Палмер Лаки.
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Полномочия президента США Дональда Трампа подходят к концу. А потому напоследок он решил выдать помилование нескольким десяткам человек, в том числе и заочные...
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