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Дональд Трамп помиловал инженера, осужденного за кражу из Google

20.01.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Полномочия президента США Дональда Трампа подходят к концу. А потому напоследок он решил выдать помилование нескольким десяткам человек, в том числе и заочные помилования на будущее. В числе счастливчиков оказался Энтони Левандовски, который в прошлом году в суде признался в краже из Google.

В «корпорации добра» мужчина работал инженером по созданию беспилотных автомобилей. Потом ушел, основал стартап, который продал в Uber. Перед уходом из Google захватил документы и электронные письма. Судья называла это «самым большим преступлением в сфере коммерческой тайны», которое ей доводилось видеть.

Энтони Левандовски работал на избирательной кампании Трампа. Помилование поддержали технологические миллиардеры Питер Тиль и Палмер Лаки.

 
 
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Полномочия президента США Дональда Трампа подходят к концу. А потому напоследок он решил выдать помилование нескольким десяткам человек, в том числе и заочные...
 
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