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Помните "нетунеядку" Марию Тарасенко из Гомеля? Она тоже задержана
Источник материала: Партизан
18 января, ка уже сообщалось, в Гомеле был задержан правозащитник, председатель Гомельского отделения Правозащитного центра "Весна" Леонид Судаленко.
Задержали Леонида в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).
Как похже соощил ПЦ "
Мария Тарасенко и Леонид Судаленко
Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис "Гомельская весны", прошел обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.
Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активиста Владимира Непомнящих за якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).
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18 января, ка уже сообщалось, в Гомеле был задержан правозащитник, председатель Гомельского отделения Правозащитного центра "Весна" Леонид Судаленко.
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