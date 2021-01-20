Задержали Леонида в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).





Вясна ", поздно вечером того же дня также была задержана волонтерка "Весны" Мария Тарасенко. В ее доме провели обыск, а ее саму поместили в ИВС. Ее статус пока неизвестен. Мария известна тем, что бролась за отмену "тунеядского" декрета как нарушающего Конституцию Как похже соощил ПЦ "", поздно вечером того же дня также была задержана волонтерка "Весны". В ее доме провели обыск, а ее саму поместили в ИВС. Ее статус пока неизвестен. Мария известна тем, что бролась за отмену "тунеядского" декрета как нарушающего Конституцию









Мария Тарасенко и Леонид Судаленко





Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис "Гомельская весны", прошел обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.





Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активиста Владимира Непомнящих за якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).