Видеоурок. Как выбраться даже из глубокого снега без буксира

Источник материала: Tut.by

Нечасто зима радует белорусов большим количеством снега. Но раз уж он есть, AUTO.TUT.BY устроил большой эксперимент. Мы решили показать несколько проверенных и нестандартных способов спасения из снежных ловушек — как правильно ездить по глубокому снегу, выбираться из сугробов и пробивать дорогу через снежные отвалы.





Чтобы усложнить задачу, мы взяли для эксперимента переднеприводный автомобиль с автоматической коробкой передач и отправились в снежные пампасы.

Кроме приемов езды по снегу, мы также проверили, с помощью каких подручных средств можно попробовать самостоятельно выбраться из снежной ловушки. Мы попробовали использовать:

палки;

пластиковые хомуты-стяжки;

резиновые жгуты;

толстую веревку;

буксировочный трос.

Посмотрите на видео, что вышло из нашего эксперимента. Хотя бы один из способов обязательно когда-нибудь поможет.