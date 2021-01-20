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Видеоурок. Как выбраться даже из глубокого снега без буксира

20.01.2021 11:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нечасто зима радует белорусов большим количеством снега. Но раз уж он есть, AUTO.TUT.BY устроил большой эксперимент. Мы решили показать несколько проверенных и нестандартных способов спасения из снежных ловушек — как правильно ездить по глубокому снегу, выбираться из сугробов и пробивать дорогу через снежные отвалы.


Чтобы усложнить задачу, мы взяли для эксперимента переднеприводный автомобиль с автоматической коробкой передач и отправились в снежные пампасы.

Кроме приемов езды по снегу, мы также проверили, с помощью каких подручных средств можно попробовать самостоятельно выбраться из снежной ловушки. Мы попробовали использовать:

  • палки;
  • пластиковые хомуты-стяжки;
  • резиновые жгуты;
  • толстую веревку;
  • буксировочный трос.

Посмотрите на видео, что вышло из нашего эксперимента. Хотя бы один из способов обязательно когда-нибудь поможет.

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Пока еще лежит снег, AUTO.TUT.BY на себе испытал проверенные способы выехать из глубокого снега без посторонней помощи.
 
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