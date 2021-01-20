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Американец угнал взятую напрокат Lamborghini Urus
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Кроссовер, который приглянулся угонщику, окрашен в чёрный цвет. Под капотом — четырёхлитровый битурбо-V8 мощностью 650 лошадиных сил. Внешне Urus выделяется дополнительным widebody-обвесом, что может помочь узнать его на дорогах.
Посуточная аренда такого кроссовера в GTA Exotics стоит от $1,5 до $1,6 тысячи. Максимальный пробег за сутки – 160 километров. Сам Urus в Штатах стоит от $200 тысяч, так что оставленный залог угонщик вряд ли планировал вернуть.
Сам инцидент произошёл три недели назад, а неделю назад полиция Торонто распространила заявление о пропаже чёрного Lamborghini.
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Для угона авто, он отключил датчик слежения.
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