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Американец угнал взятую напрокат Lamborghini Urus

20.01.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Американец угнал взятую напрокат Lamborghini Urus
Иллюстративное фото
В автосалоне GTA Exotics в Онтарио случился необычный инцидент. Некий клиент взял в аренду кроссовер Lamborghini Urus, оставив в залог 10 тысяч долларов (738 тысяч рублей). Вскоре после этого он отключил устройство слежения и исчез в неизвестном направ­лении, пишет The Drive.

Кроссовер, который приглянулся угонщику, окрашен в чёрный цвет. Под капотом — четырёх­литровый битурбо-V8 мощностью 650 лошадиных сил. Внешне Urus выделяется допол­нитель­ным widebody-обвесом, что может помочь узнать его на дорогах.

Посуточная аренда такого кроссовера в GTA Exotics стоит от $1,5 до $1,6 тысячи. Максимальный пробег за сутки – 160 кило­метров. Сам Urus в Штатах стоит от $200 тысяч, так что оставленный залог угонщик вряд ли планиро­вал вернуть.

Сам инцидент произошёл три недели назад, а неделю назад полиция Торонто распро­странила заявление о пропаже чёрного Lamborghini.
 
 
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Для угона авто, он отключил датчик слежения.
 
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