Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американец угнал взятую напрокат Lamborghini Urus Для угона авто, он отключил датчик слежения.

Кроссовер, который приглянулся угонщику, окрашен в чёрный цвет. Под капотом — четырёх­литровый битурбо-V8 мощностью 650 лошадиных сил. Внешне Urus выделяется допол­нитель­ным widebody-обвесом, что может помочь узнать его на дорогах.Посуточная аренда такого кроссовера в GTA Exotics стоит от $1,5 до $1,6 тысячи. Максимальный пробег за сутки – 160 кило­метров. Сам Urus в Штатах стоит от $200 тысяч, так что оставленный залог угонщик вряд ли планиро­вал вернуть.Сам инцидент произошёл три недели назад, а неделю назад полиция Торонто распро­странила заявление о пропаже чёрного Lamborghini.