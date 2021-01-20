Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Осторожнее на дорогах!

Больше всего страдает кузов

Стекла, резина и пластик

Чем опасен конденсат

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вслед за морозами – оттепель, а затем снова морозы. Какими «сюрпризами» это грозит автомобилистам? Какие опасности смена погоды несет владельцам автомобилей?

Во-первых, колебания температур от отрицательных к положительным и обратно провоцируют обледенение дорог там, где они не обработаны реагентами. Гололед и гололедица опасны не только тем, что сцепление колес с дорогой становится минимальным, проблема еще и в том, что происходит это внезапно. Оттепель на заснеженной дороге приводит к колее.Во-вторых, сильные и резкие колебания температур провоцируют быстрое разрушение асфальтового покрытия, особенно там, где стоят «латки». Так что появление ям и трещин вполне вероятно. В общем, лучшее решение для водителей в эти дни – проявлять максимальное внимание и собранность за рулем.В дни снегопадов всякой химии на дороги было высыпано и вылито немало – просто посмотрите на белый налет на асфальте и кузове вашего автомобиля. В условиях низких температур коррозионные процессы были заморожены в самом прямом смысле!Но в оттепель агрессивный состав начнет атаковать кузов. Страдает и ЛКП (вода и грязь въедаются в микротрещины и сколы на покрытии, проникают в него, а при последующих заморозках покрытие будет разрушаться), и металл (здесь в первую очередь достается оголенным участкам в местах сколов, отслоения ЛКП и цинка). Поэтому настоятельно рекомендуем заехать на мойку и избавиться от «рассола». Для этого хорошо моем не только внешние панели, но и днище, подвеску, колесные диски.Но вы же помните, что новые морозы не за горами? Поэтому во время мойки не забудьте просушить проемы и продуть замки. Последние лучше всего обработать маслом или специальными средствами. Даже если вы это уже делали, обновить «защиту» не будет лишним.Мойка нужна и для того, чтобы избавить от грязи и песка остекление и внешние световые приборы. Но не забудем про резиновые и пластиковые детали кузова, в частности, уплотнители. Их тоже следует промыть, просушить и желательно обработать силиконом.Также помним, что во время сильных морозов отдельные виды пластика становятся очень хрупкими, перепады температур и агрессивные реагенты ведут к старению и повреждению резиновых деталей. И это уже не только уплотнители, но также шланги, патрубки и прочее. В общем, рекомендуем внимательно осмотреть подкапотное пространство и убедиться, что все герметично, новых потеков и утечек технических жидкостей не имеется.Еще одна проблема, связанная с перепадом температур, – возникновение конденсата. Самое очевидное – запотевание стекол изнутри. Но это не самая большая проблема! Конденсат может оседать на проводке, появляться в блоках управления, расположенных в ногах водителя и пассажира (следствие высокой влажности из-за нанесенного с обувью снега, который «пропустили» коврики), а также накапливаться в топливной система, в том числе в самом баке. В большей степени противостоять этой проблеме должны превентивные меры во время планового обслуживания, сейчас же, скорее всего, придется просто действовать по ситуации.Тут же коснемся и электрики. После морозов возможна потеря контактов, но что хуже – именно сейчас наиболее велик риск разрушения изоляции проводки, что может вызывать короткое замыкание и привести в лучшем случае к некорректной работе электрооборудования, а в худшем – к пожару. Поэтому стоит проверить жгуты и контакты там, где они доступны для визуального контроля, а если есть подозрения на проблемы с электрооборудованием, на время длительной стоянки лучше отключать аккумулятор от бортовой сети.Сильные морозы – серьезное испытание для техники, особенно возрастной. Перепады температур для нее также вредны, а зима пока не думает заканчиваться. Используйте оттепель для того, чтобы проверить автомобиль (здесь основное внимание кузову, подкапотному пространству и ходовой части – осмотрите все узлы, имеющие пыльники, сальники, использующие технические жидкости). Проведите хотя бы визуальный контроль и убедитесь, что с техникой все в порядке. Если же что-то обнаружили, лучше решить проблему сейчас, в относительно комфортных условиях.