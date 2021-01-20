ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две студентки БГМУ объявили голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком

20.01.2021 11:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Студентки Белмедуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян объявили голодовку в знак солидарности с блогером Игорем Лосиком, сообщает телеграм-канал «Рупор БГМУ».

Две студентки БГМУ объявили голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком

ТГ приводит заявление Арзуманян о том, что она будет голодать «столько времени, насколько хватит сил». «Я убеждена, что он совершает ошибку, и вижу только один способ воздействия на его решение — присоединиться к голодовке», — пишет девушка.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик голодает в жодинской тюрьме уже 37-й день.

Он находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» предположил, что это сделано «с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

19 января адвокат Дмитрий Лепретор сообщил БелаПАН, что состояние здоровья Лосика ухудшилось: «он ощущает слабость, артериальное давление в течение дня очень нестабильное».

По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что прекращать голодовку не намерен и «будет голодать дальше».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студентки Белмедуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян объявили голодовку в знак солидарности с блогером Игорем Лосиком, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Улады прыдумалі спосаб зацягнуць праверкі па заявах аб бязьмежжы сілавікоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by