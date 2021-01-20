Источник материала: Хартия'97

Байден произнес эмоциональную речь перед отъездом на инаугурацию 20.01.2021, 11:18

Джо Байден

Фото: Getty Images

Политик не сдержал слез.

Избранный президент Джо Байден не сдержал слез во время прощальной речи в его родном штате Делавэр перед отъездом на инаугурацию в Вашингтон, сообщает nv.ua .

Мероприятие происходило в центре Нацгвардии, названном в честь умершего сына Байдена Бо.

Байден начал речь с благодарности своей семье, членам команды и друзьям, после чего заплакал.

«Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все. Моим товарищам из штата Делавэра от имени всей семьи Байденов, присутствующей здесь сегодня, я хочу выразить, как много вы значите для меня и для каждого из нас», — сказал он.

Он вспоминал встречу со своей женой Джил в Делавэре, и о том, как его покойный сын любил этот штат.

Избранный президент назвал Делавэр его «местом, которое лучше всего определяет, кто такие американцы».

Затем он расплакался на словах: «Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов».

Он добавил, что особенно гордится тем, что находится в месте, которое названо в честь его сына и снова не сдержал слез.

«Дамы и господа, я жалею только об одном: Бо нет здесь, потому что мы должны были представить его как президента», — сказал Байден.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

Из-за штурма Капитолия церемония пройдет с беспрецедентными мерами безопасности. Вокруг здания Конгресса, на ступенях которого традиционно приносит клятву новый президент, установили трехметровый забор. В Вашингтон стянули до 25 тысяч военнослужащих Нацгвардии США. Капитолий закроют для публики, а попасть на церемонию можно будет только по билетам.

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