Источник материала: Хартия'97

Таракан снова готовится выстрелить себе в ногу 3 20.01.2021, 11:10

Ответными «санкциями» Минск навредит больше себе, чем Европе.

Западные санкции, безусловно, могут оказать какое-то негативное воздействие на экономику Беларуси. Однако если она и будет проседать, то прежде всего из-за внутренних болячек. При этом угрозы Таракана дать «чувствительный ответ» Европе в основном, надо думать, не реализуются, пишут naviny.by .

Как известно, в минувшем году Европейский союз фактически впервые ввел против Беларуси экономические санкции. В третий пакет ограничительных мер Брюсселя против белорусских властей были включены ряд компаний и предприятий, преимущественно оборонного характера, а также несколько бизнесменов, считающихся приближенными к Лукашенко.

По данным представителей белорусской оппозиции, в двадцатых числах января ожидается четвертый пакет.

Белорусские власти в поисках ответов

Эта перспектива наверняка беспокоит белорусское руководство. Влияние санкций уже чувствуется. Как сообщил министр промышленности Петр Пархомчик, возникли проблемы с поставками комплектующих отдельными европейскими предприятиями, например, из Финляндии и Германии. Решение ЕС коснулось, в частности, предприятий, которые «выпускают военно-промышленную продукцию».

Лукашенко, снова обратившись к теме западных экономических санкций 12 января, заявил, что «мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать».

По его словам, в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий — мелкие, средние, крупные, и страны, которые ввели санкции. должны понимать: «У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить… Не надо бояться, надо уже им показывать зубы».

Это уже не первое угрожающее заявление. Еще в декабре пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства сообщил о мерах, подготовленных в ответ на третий пакет, а затем пояснения на этот счет дал сам министр Владимир Макей.

Он упомянул о как минимум трех направлениях, по которым со стороны Беларуси в адрес «европейских партнеров» будут предприняты ответные меры, причем «они будут действительно очень чувствительными и серьезными».

Испортить жизнь партнерам можно, но за свой счет

Напомним, еще в августе Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с литовских портов на российские («Мы им покажем, что такое санкции»). В какой же мере за прошедшие месяцы удалось выполнить это задание?

Белорусский экспорт идет главным образом через Клайпедский порт. Его годовой грузооборот составляет около 40 млн тонн, из них 8 млн тонн приходилось на белорусские калийные удобрения, 4-5 млн тонн — на нефтепродукты.

В середине декабря Беларусь действительно приостановила заключение новых долгосрочных контрактов на перевалку нефтепродуктов через Клайпеду. По предварительным данным за год, выручка клайпедского нефтяного терминала упала на 5,2%.

Тем не менее, на январь с литовской транспортной компанией была достигнута договоренность о транспортировке темных нефтепродуктов в порт Клайпеды, речь идет 60-70 тысячах тонн.

По мнению специалистов, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы пока примерно на 10-15 долларов за тонну ниже, чем через балтийские, причем Россия обеспечивать полномасштабную компенсацию пока не спешит.

По удобрениям же для литовской перевалочной компании 2020 год вообще стал рекордным в плане объемов: они выросли на 8%. В Клайпеде «Беларуськалий» владеет 30% терминала Birių krovinių terminalas (BKT), а Белорусская калийная компания выкупила портового агента Fertimara. Отказываться от такой накатанной схемы, вложенных денег, мягко говоря, нерационально.

В плане преодоления проблем, вызванных европейскими санкциями, Пархомчик заявил: «Где мы можем, будем искать другие способы… Не хочет поставлять Европа, есть Китай». Но почему в таком случае китайские комплектующие не использовались ранее? Поскольку белорусских чиновников трудно заподозрить в намеренном игнорировании стратегического союзника, напрашивается предположение, что по каким-то причинам это было — и, соответственно, будет — менее выгодно.

Анонсированное же Лукашенко принятие мер против иностранных предприятий вообще выглядит, мягко говоря, нелогично. Как правило, их сюда заманивали, предлагая большие льготы и прибыли. Предполагаемые же репрессии могут полностью перечеркнуть как прежние усилия, так и перспективы привлечения инвесторов.

В итоге нанесение ущерба партнерам будет практически неизбежно сопряжено с собственными потерями.

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