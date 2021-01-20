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Трамп помиловал своего бывшего главного стратега Бэннона

20.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп помиловал своего бывшего главного стратега Бэннона

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  • 20.01.2021, 11:01
Трамп помиловал своего бывшего главного стратега Бэннона
Стив Бэннон

Именно он во многом способствовал победе на президентских выборах в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп в последние часы пребывания на посту главы государства помиловал своего бывшего главного стратега Стива Бэннона. Белый дом объявил в принятом Трампом решении в ночь на среду, 20 января, сообщает "Немецкая волна".

Стив Бэннон - сооснователь интернет-платформы Breitbart и один из самых влиятельных представителей ультраконсервативного лагеря в американской политике. Летом 2020 года он был задержан по подозрению в растрате денег из собранных в интернете пожертвований на строительство пограничной стены с Мексикой.

Бэннон не признал себя виновным и был выпущен на свободу под залог. Сам он называет себя жертвой политического преследования. Суд над Бэнноном должен был начаться в мае нынешнего года.

Бывший главный стратег Трампа

В 2016 году Стив Бэннон вошел в команду Трампа, возглавил его предвыборный штаб и в многом способствовал победе Трампа на президентских выборах четыре года тому назад. После прихода Трампа к власти Бэннон стал его главным стратегом, но уже в 2017 году был вынужден уйти в отставку.

Стив Бэннон стал одним из почти 150 человек, которых Трамп помиловал на излете своего президентства. Милостью уходящего президента воспользовался широкий круг людей от рэперов до бывших конгрессменов. Критики обвиняют Трампа в злоупотреблении правом на помилование с целью спасти от преследования представителей своего ближайшего окружения.

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Именно он во многом способствовал победе на президентских выборах в 2016 году.
 
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